Какие плохие установки или поведение в отношениях надо устранить? 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
Смотрите также Этот романтический жест может свидетельствовать, что ваш партнер – нарцисс
5 вещей, которые разрушают связь в паре
- Гнев как эмоция, что доминирует. Когда гнев является основной эмоцией или той, которую люди используют для выражения своих чувств, это мешает процессу общения, мешает человеку слушать своего партнера и может привести к росту проблем и даже перерастанию спора в драку. Испытывать злость нормально, но ее следует контролировать. И пассивная агрессивная позиция – это также способ проявить гнев.
- 3 деструктивные фразы. Психолог Джеффри Бернстайн пишет о них, это "ты всегда" (обобщение и преувеличение проблем), "ты никогда" (создает барьер между партнерами и сводит на нет усилия партнера исправить ситуацию) и "мне все равно" (признак равнодушия и эмоциональной разобщенности).
Какие плохие установки или поведение в отношениях надо устранить? / Фото cookie_studio@freepik
- Отсутствие безопасности. Это то, что может происходить бессознательно, из-за вещей, которые заставляют людей чувствовать, что они не чувствуют себя в безопасности в собственных отношениях. Что делает их настороженными, тревожными, сосредоточенными на негативе, а также мешает людям чувствовать, что они могут доверять своим партнерам. А ложь, секреты и отказ делиться эмоциями или знакомить партнера с друзьями и семьей могут усилить чувство незащищенности.
- Чрезмерная критика. Когда вы постоянно критикуете и задеваете партнера за живое, со временем вы начинаете создавать много боли и неуверенности. Обратная связь или конструктивная критика с целью помочь – это не то же самое, что злобная критика и негативное отношение к партнеру. Поэтому убедитесь, что если вы собираетесь критиковать, то всегда с уважением и доброжелательно. Кроме того, следует также использовать случаи, чтобы вспомнить о хороших вещах и признавать, что партнер делает хорошо.
- Не просить прощения. Люди, которые не извиняются, часто не признают, когда они сделали что-то неправильно или сделали что-то, что могло навредить. А также часто не прилагают усилий, чтобы исправить такое поведение. В ответ партнер может также воздерживаться от признания своих ошибок, и все это лишь повлечет еще большее напряжение в отношениях.