Конституция Орлика – документ, опередивший время: 5 фактов, которые обязательно следует о нем знать

5 апреля 1710 года в городе Бендеры, что ныне в Молдове, казацкая старшина и запорожцы приняли Конституцию. А автором ее был Филипп Орлик, которого тогда же избрали гетманом.

Это один из первых документов в мире, предусматривающий ныне привычные нам демократические ценности. 24 Канал ко дню рождения Конституции Орлика приводит 5 самых интересных фактов, которых вы просто не можете не знать.

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Первая Конституция Европы родилась в Украине – это было 5 апреля 1710

Итак, знаковый день 5 апреля 1710 года вошел в историю, потому что тогда произошло выдающееся событие в истории украинской государственности – казаки одобрили Конституцию. Да, ей не суждено было воплотиться в жизнь, так сложились обстоятельства, но это не умаляет ее веса.

В тот день Филипп Орлик был избран гетманом . К сожалению, это уже произошло в изгнании, после смерти Ивана Мазепы и поражения в войне против России Петра I. Поэтому Орлик возглавил борьбу за независимость Украины в эмиграции, и написал действительно веховой документ .

. К сожалению, это уже произошло в изгнании, после смерти Ивана Мазепы и поражения в войне против России Петра I. Поэтому Орлик возглавил борьбу за независимость Украины в эмиграции, и написал действительно . Филипп Орлик – очень образованный лидер. Он учился в Киево-Могилянской академии, свободно владел несколькими языками, в частности латынью, польским, староукраинским, что подчеркивает его глубокую интеллектуальную подготовку к созданию такого документа как Конституция.

к созданию такого документа как Конституция. Эта Конституция предусматривала разделение власти – на законодательную, которую брала на себя Генеральная Рада, исполнительную, что должна была находиться в руках у гетмана, и судебную. Для нас сегодня это звучит привычно, но на тогда это были идеи, которые опередили свое время. В остальном мире они появились лишь спустя десятилетия – через 77 лет в США и через 81 год во Франции.

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Конституция Филиппа Орлика фактически предусматривала независимость Украины, провозглашая ее задолго до универсалов Центральной Рады. В первой же статье указано, что Войско Запорожское, казацкое государство, должно управляться собственным гетманом. А Москва нарушила казацкие права и свободы, поэтому ее власть над Украиной не является легитимной.

провозглашая ее задолго до универсалов Центральной Рады. В первой же статье указано, что Войско Запорожское, казацкое государство, должно управляться собственным гетманом. А Москва нарушила казацкие права и свободы, поэтому ее власть над Украиной не является легитимной. Документ сохранился в 2 версиях – на староукраинском языке (к ужасу, ее до сих пор хранят в России) и на латинском (она в Швеции). Латинский текст написали для европейских союзников, в частности шведского короля Карла XII. Это подчеркивает его международное значение. Об этом же свидетельствует и еще добавляет интересности то, что на церемонии принятия Конституции 5 апреля присутствовали не только казаки, но и представители Османской империи и Швеции, что придало событию мировой резонанс.

В конце концов, этот документ вдохновляет до сих пор, напоминая о глубоких корнях украинской демократии. И убедительно доказывает, что даже в самые сложные времена мы мечтали о справедливом обществе и были готовы строить его невзирая ни на что.