Конституція Орлика – документ, що випередив час: 5 фактів, які обовязково слід про нього знати
- Конституція Орлика ухвалена 5 квітня 1710 року в Бендерах, і це один з перших світових документів, що передбачав демократичні цінності.
- Там мовилося про поділ влади та про незалежність України, а на церемонії ухвалення документа були присутні представники Османської імперії та Швеції, що підкреслює її міжнародне значення.
- Конституція досі надихає українців, нагадуючи про демократичні корені України та наше прагнення до справедливого суспільства.
5 квітня 1710 року в місті Бендери, що нині у Молдові, козацька старшина та запорожці ухвалили Конституцію. А автором її був Пилип Орлик, якого тоді ж обрали гетьманом.
Це один із перших документів у світі, що передбачав нині звичні нам демократичні цінності. 24 Канал до дня народження Конституції Орлика наводить 5 найцікавіших фактів, яких ви просто не можете не знати.
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Перша Конституція Європи народилася в Україні – це було 5 квітня 1710
Отже, знаковий день 5 квітня 1710 року увійшов в історію, бо тоді сталася визначна подія українського державотворення – козаки схвалили Конституцію. Так, їй не судилося втілитися в життя, так склалися історичні обставини, але це не применшує її ваги.
- Того дня Пилипа Орлика обрали гетьманом. На жаль, це вже сталося у вигнанні, після смерті Івана Мазепи та поразки у війні проти Росії Петра І. Тому Орлик очолив боротьбу за незалежність України в еміграції, і написав справді віховий документ.
- Пилип Орлик – дуже освічений лідер. Він навчався в Києво-Могилянській академії, вільно володів кількома мовами, зокрема латиною, польською, староукраїнською, що підкреслює його глибоку інтелектуальну підготовку до створення такого документа як Конституція.
- Ця Конституція передбачала поділ влади – на законодавчу, яку брала на себе Генеральна Рада, виконавчу, що мала перебувати в руках у гетьмана, і судову. Для нас сьогодні це звучить звично, але на тоді це були ідеї, які випередили свій час. У решті світу вони з’явилися лише через десятиліття – через 77 років у США та через 81 рік у Франції.
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- Конституція Пилипа Орлика фактично передбачала незалежність України, проголошуючи її задовго до універсалів Центральної Ради. У першій же статті зазначено, що Військо Запорозьке, козацька держава, має управлятися власним гетьманом. А Москва порушила козацькі права та свободи, тож її влада над Україною не є легітимною.
- Документ зберігся у 2 версіях – староукраїнською мовою (до жаху, її досі зберігають у Росії) та латиною (вона у Швеції). Латинський текст написали для європейських союзників, зокрема шведського короля Карла XII. Це підкреслює його міжнародне значення. Про це ж свідчить та ще додає цікавинки те, що на церемонії схвалення Конституції 5 квітня були присутні не лише козаки, а й представники Османської імперії та Швеції, що додало події світового резонансу.
Зрештою, цей документ надихає й досі, нагадуючи про глибокі корені української демократії. Та переконливо доводить, що навіть у найскладніші часи ми мріяли про справедливе суспільство та були готові будувати його попри будь-що.