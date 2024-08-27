И своих, и наших современников он заинтересовал больше всего своими мощными словами, но и также – новаторским стилем одежды. Этот стиль отражал силу личности Ивана Франко и время, в котором он жил. Вышитая сорочка, классические пиджаки и шляпа стали неотъемлемыми элементами его образа.

Смотрите также Том Холланд, Крис Эванс, Джейсон Момоа: эти знаменитые мужчины – против токсичной маскулинности

Тайна стиля Ивана Франко – это любовь к вышиванкам

Вышиванка в сочетании с европейским костюмом – можно сказать, визитная карточка стиля Ивана Франко. В значительной степени именно благодаря Франко украинцы начали воспринимать вышиванку не только как традиционный элемент народной одежды, а и как символ национальной идентичности.

О стиле Франко много писали современники. В частности, что он "отличался от общества своим костюмом – вышитой сорочкой среди пышных воротничков и галстуков". Причем, как говорила его дочь Анна, сорочек таких у писателя было много и разных – и с Запада Украины, и из других регионов. Между ними – подаренная от Елены Пчилки, от Кобринской, Кравченко и многие другие.

Вышитая сорочка, классические пиджаки и шляпа – неотъемлемые элементы образа Франко / Коллаж 24 Канала фото ЦГИАЛ и музея "Дом Франко"

Иван Франко надевал вышиванку и в будни, и в праздники. Можно сказать, носил ее почти всегда. А сочетать любил с темно-синей одеждой на праздники, и немного с более будничных цветов одеждой в обычные дни. Вышитую сорочку Франко часто носил с европейским костюмом-тройкой, изменив таким образом образ украинского интеллигента.

Жена писателя, Ольга, также носила вышитые узоры, и даже сама вышивала. Также их дети с детства носили вышиванки, о чем свидетельствуют фотографии и воспоминания. Тарас Франко даже после переезда из Львова в Киев продолжал носить вышиванки, хотя это уже были бурные советские годы. И внуки, и правнуки писателя сохранили эту любовь к вышивке. Да и не только – разве нет в гардеробе каждого мужчины сегодня вышиванки и костюма?

По иронии судьбы, Ивана Франко, который так любил свои вышиванки, похоронили в чужой. Когда готовили его в последний путь, то родным "показалось, что нет ни одной порядочной сорочки". И тогда попросили хорошую сорочку у семьи Шухевичей.