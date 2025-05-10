Дофаминовый детокс – что это такое, простыми словами, и стоит ли его хотеть

В интернете летают немало теорий о дофаминовом детоксе. Мол, он может быть тем, что вам нужно, чтобы вернуть энергию, чувствовать себя лучше, восстановить мотивацию и тому подобное.

Правда это или миф? 24 Канал поможет разобраться со ссылкой на GQ.

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Действительно ли вам нужен дофаминовый детокс, чтобы чувствовать себя хорошо

Прежде всего следует понять, что такое дофамин – это химическое вещество (гормон), которое естественно вырабатывается в мозге. Оно связано со счастьем, вознаграждением и удовольствием, а еще – влияет на настроение, внимание и память.

В этом перечне загадкой может быть упоминание о "вознаграждении". Это система, которая сформировалась в человеке эволюционно – чтобы он чувствовал удовольствие, когда делает то, что необходимо для выживания (ест, пьет, размножается и так далее).

Ради этого наш мозг охотно ищет механизмы, которые высвобождают дофамин. Потому что когда вы делаете что-то приятное, ваш мозг высвобождает большое его количество, так что вы чувствуете себя хорошо и хотите больше этого ощущения.

Но дело не только в этом. Дофамин также влияет на движение, память, внимание, циклы сна и бодрствования, обучение и то, как организм реагирует на ситуацию, которую он воспринимает как стрессовую.

И если у вас низкий уровень дофамина, вы можете чувствовать себя не только менее счастливым, но и более уставшим. А еще испытывать проблемы с памятью, перепады настроения, проблемы со сном и концентрацией внимания, а также низкое сексуальное влечение.

Действительно ли дофаминовый детокс может быть тем, что вернет вам энергию и заставит чувствовать себя лучше / Фото stockking@freepik

Вот почему многие предлагают дофаминовый детокс как "лекарство" от недугов вроде выгорания. А суть этого детокса очень проста – следует на некоторое время отказаться от социальных сетей и принимать определенные добавки.

В принципе, в этом нет ничего плохого – предпринимать шаги для поддержания естественной способности организма вырабатывать дофамин. Но призывы из интернета к хорошему самочувствию через дофаминовый детокс на самом деле вас обманывают.

По словам врачей, есть вещи, которые можно сделать, чтобы повысить уровень дофамина естественно, но предлагаемый сетью детокс не является тем чудодейственным решением, поскольку напрочь не влияет на выработку дофамина.

Гораздо лучше могут сработать обычные повседневные действия. Это физические упражнения, сбалансированная и богатая магнием диета, а также занятия или планирование деятельности, которая вам нравится и помогает оставаться расслабленным.