Дофаміновий детокс – що це таке, простими словами, і чи варто його хотіти

В інтернеті літають чимало теорій про дофаміновий детокс. Мовляв, він може бути тим, що вам потрібно, щоб повернути енергію, почуватися краще, відновити мотивацію тощо.

Правда це чи міф? 24 Канал допоможе розібратися із посиланням на GQ.

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Чи дійсно вам потрібен дофаміновий детокс, щоб почуватися добре

Передовсім слід зрозуміти, що таке дофамін – це хімічна речовина (гормон), яка природно виробляється у мозку. Вона пов'язана зі щастям, винагородою та задоволенням, а ще – впливає на настрій, увагу та пам'ять.

У цьому переліку загадкою може бути згадка про "винагороду". Це система, яка сформувалася в людині еволюційно – щоб вона відчувала задоволення, коли робить те, що необхідно для виживання (їсть, п'є, розмножується і так далі).

Заради цього наш мозок охоче шукає механізми, які вивільняють дофамін. Бо коли ви робите щось приємне, ваш мозок вивільняє велику його кількість, відтак ви почуваєтеся добре і прагнете більше цього відчуття.

Але справа не лише в цьому. Дофамін також впливає на рух, пам'ять, увагу, цикли сну і неспання, навчання і те, як організм реагує на ситуацію, яку він сприймає як стресову.

І якщо у вас низький рівень дофаміну, ви можете відчувати себе не тільки менш щасливим, а й більш втомленим. А ще відчувати проблеми з пам'яттю, перепади настрою, проблеми зі сном і концентрацією уваги, а також низький сексуальний потяг.

Чи дофаміновий детокс справді може бути тим, що поверне вам енергію і змусить почуватися краще / Фото stockking@freepik

Ось чому багато хто пропонує дофаміновий детокс як "ліки" від недуг на кшталт вигорання. А суть цього детоксу дуже проста – слід на деякий час відмовитися від соціальних мереж та приймати певні добавки.

У принципі, в цьому немає нічого поганого – робити кроки для підтримки природної здатності організму виробляти дофамін. Але заклики з інтернету до гарного самопочуття через дофаміновий детокс насправді вас обдурюють.

За словами лікарів, є речі, які можна зробити, щоб підвищити рівень дофаміну природно, але пропонований мережею детокс не є тим чудодійним рішенням, оскільки геть не впливає на вироблення дофаміну.

Набагато краще можуть спрацювати звичайні повсякденні дії. Це фізичні вправи, збалансована та багата на магній дієта, а також заняття або планування діяльності, яка вам подобається і допомагає залишатися розслабленим.