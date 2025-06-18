Финансовая измена: ложь о деньгах разрушает очень много отношений – и вот почему

В Casinos Analyzer провели опрос, и он показал, что 41% людей имеют скрытые от своих половинок расходы. И 57% из них признались, что это разрушило их отношения.

Это явление называют финансовой изменой, и иногда она бывает страшнее по последствиям, чем измена интимная. 24 Канал со ссылкой на New York Post расскажет об этом подробнее.

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Что такое финансовая измена и почему она разрушает отношения

Финансовая неверность – это когда один человек в серьезных отношениях имеет финансовые секреты от другого.

Простыми словами – это когда кто-то в паре лжет о своей зарплате, прячет долги, "забывает" рассказать о дорогих покупках для себя и тому подобное. В таком случае чек – такое же доказательство измены, как чужая помада на воротнике.

Джейми Бронштейн, терапевт по вопросам отношений, в исследовании Casinos Analyzer объяснила, что эта измена может быть "такой же вредной, как и любая другая форма измены". Как и измена в спальне или другие виды измены, она может заставить партнера чувствовать себя растерянным, отвергнутым, и даже обвинять себя.

Как видим из статистики, половина людей играют в финансовые прятки. В опросе участвовали 2000 мужчин в браке или с другими серьезными отношениями, и почти каждый второй признался, что нечестен с половинкой относительно своих финансов.

Финансовая измена иногда бывает страшнее по последствиям, чем измена интимная / Фото DrazenZigic@freepik

Самая распространенная ложь – тайный банковский дебетный счет, он был у 14% опрошенных. 13% молчали о своих расходах, а 12% имели тайную кредитную карту. Каждый четвертый сказал, что ему было стыдно или неловко признаться, а каждый пятый – что просто не знал, как поднять эту тему.

При этом аж 48% мужчин заявляли, что чувствуют необходимость быть финансово успешными, и 27% объясняли все это давлением общества.

Бронштейн отмечает, что финансовая измена подрывает доверие в паре. При этом преданный человек часто чувствует, что что-то не так, но не знает почему. И со временем это создает "эмоциональную дистанцию и разрыв, который трудно преодолеть".

Поэтому терапевт советует "говорить о расходах, даже если это неприятно", и с этим восстанавливать связь, чтобы лучше понимать друг друга. В конце концов, именно так и строят доверие.