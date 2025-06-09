И, если верить результатам исследования, существует высокая вероятность измены во время отпуска. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на опрос, проведенный Radical Storage.

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Что такое "туристический синдром", и при чем здесь измены

Можем предположить, что существует такое понятие как "туристический синдром". Оно бы должно было описывать тех, кто во время путешествий пускается во все тяжкие и делает то, о чем может потом очень и очень сильно пожалеть.

Так, опрос продемонстрировал: 4 из 10 респондентов (41,3%) признался, что во время путешествий изменял партнеру. Согласитесь, цифра отнюдь не утешительная. Добьем вас еще цифрами: мужчины чаще изменяли во время отпуска – 46,5% против 37,9%.

Для сравнения! Во время отпуска нарушали закон 42,5% людей. Так что, измены и правонарушения здесь имеют определенный паритет, прости Господи.

Заметим, что 28,8% сказали, что наведывались в стриптиз-клуб. А вот 35,7% заявляли, что чаще ходят в подобные заведения во время отпуска. А вот 12,9% чаще обращаются к представительницам секс-индустрии в путешествии.



Во время отпуска 4 из 10 людей изменяют / Инфографика Radical Storage

Также опрос исследовал ряд других случаев, связанных с поездками за границу. К примеру, кража или разрушение имущества, фотографирование в непристойных позах со статуями.

К сожалению, этот опрос не имел целью понять мотивы предателей. В конце концов, их можно понять. Ведь когда ты находишься далеко от дома, и чувствуешь, что тебя никто не может застукать, – ты делаешь то, о чем потом можешь пожалеть.

Понятное дело, отпуск не равен измене. Впрочем, следует понимать, что отсутствие совместного отдыха может стать толчком к прыжку в гречку, как бы нам грустно не было это признавать.

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Но очень важно. Не нужно сразу же подозревать своего любимого человека. Особенно сейчас, во время полномасштабного вторжения, когда многие пары вынужденно сохраняют отношения на расстоянии. Впрочем, если вдруг вы обнаружите странный импульс, вспомните эту статью. Возможно, она поможет вам не наделать глупостей.