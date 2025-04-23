Все всё знают и всем ок: правила игры в открытых отношениях и как они вообще работают
- Открытые отношения позволяют одному или обоим партнерам иметь сексуальные или эмоциональные связи с другими людьми по взаимному согласию.
- Преимущества открытых отношений – сексуальное удовольствие, новизна, коммуникация и доверие, тогда как недостатки – ревность, риски инфекций, эмоциональная боль и возможное снижение сексуального влечения.
Открытые отношения – это когда один или оба партнера могут иметь секс, а иногда и эмоциональные связи с другими людьми. Они являются частью более широкой категории немоногамных отношений по обоюдному согласию.
24 Канал со ссылкой на Verywell Mind расскажет об этом подробнее. В том числе и о плюсах и минусах открытых отношений, и как понять, могут ли они вам подойти.
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Что такое открытые отношения в канве немоногамии
Скажем, разница со свингом в том, что там отношения с людьми вне пары являются чисто сексуальными, а разница с полиаморностью в том – что там партнеры могут иметь более чем одну даже эмоциональную связь одновременно. Соответственно, открытые отношения часто называют чем-то средним между свингом и полиаморией.
Люди в открытых отношениях обычно могут заниматься сексом с другими людьми, к которым они испытывают влечение, но с оговоркой, что эти другие люди являются случайными. Другими словами, без интимных и преданных чувств с другими партнерами.
В открытых отношениях могут находиться женатые, обрученные или случайные пары – безразлично, если есть взаимное согласие на них. К видам открытых отношений можно отнести случайные встречи с другими, романтические отношения вне пары или физические.Кто выбирает открытые отношения? Как показывают исследования, каждый пятый взрослый в течение жизни имел такой опыт. Но вокруг немоногамии все еще есть много стигмы, поэтому не все готовы признать, что участвуют в открытых отношениях, свинге или полиамории.
Плюсы и минусы открытых отношений
Есть несколько причин, почему люди могут захотеть иметь открытые отношения.
- При условии уважения и согласия всех участников, преимущества очевидны, и первое из них – это сексуальное удовольствие. Люди любят новизну в сексе, и новый партнер – отличный способ удовлетворить эту жажду.
- Люди, которые имеют успешные открытые отношения, также имеют и сильные коммуникативные навыки, углубленное чувство доверия и тщательно оговоренные роли и ожидания.
- Открытые отношения также позволяют людям без страха выражать свои потребности и идентичность, не скрывать свою влюбленность или внебрачные связи, и это приводит к гораздо меньшим эмоциональным страданиям.
Однако минусы у открытых отношений также очевидны.
- Это риск ревности и проблем с самооценкой, риск эмоциональной боли, когда ваш партнер испытывает удовольствие и счастье с кем-то другим.
- Риск инфекций, передающихся половым путем, риск незапланированной беременности.
- Риск возникновения сексуальной зависимости или снижения сексуального влечения, если вы хотите удовлетворить нескольких партнеров.
Как понять, подходят ли вам открытые отношения
Некоторые люди еще с подросткового возраста знают, что их не интересует моногамия. Другие погружаются в открытые отношения из-за обстоятельств, например влюбленности в кого-то нового, или из-за того, что партнер предлагает такую возможность.
Еще распространенный сценарий: пара, которая была вместе несколько лет, испытывает недостаток страсти, и один или оба партнера влюбляются в кого-то другого, или просто заводят роман. Тогда, чтобы устранить проблему, пара решает открыть свои отношения.
Но какие бы ни были обстоятельства именно у вас, сначала задайте себе эти несколько вопросов. И если вы ответите на них "да", есть большая вероятность, что открытые отношения могут вам подойти:
- Вы и ваш партнер искренне заинтересованы в немоногамии?
- Имеете ли вы и ваш партнер разные сексуальные потребности?
- Рассматриваете ли вы возможность открытых отношений из-за присутствия доверия (а не, например, из-за его отсутствия после измены)?
- Можете ли вы открыто общаться со своим партнером?
- Построены ли ваши отношения на прочном фундаменте честности и доверия?
- Умеете ли вы справляться с ревностью здоровым способом?