Однако есть много людей, которые не считают, что один человек может удовлетворить все их потребности в отношениях, и поэтому склоняются к большему количеству партнеров одновременно. Вот об этом и расскажет подробнее 24 Канал со ссылкой на Psychology Today.

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Что такое полиамория

Полиамория – это консенсуальная немоногамия. Простыми словами, это когда человек одновременно имеет несколько интимных отношений (немоногамия – причем как сексуальная, так и просто романтическая) при полном осознании и согласии всех вовлеченных сторон (консенсус всех участвующих).

Есть на эту тему много исследований, и они показывают, что партнеры в таких отношениях считают их столь же приятными и полноценными, как и женатые люди в отношении своего брака. При этом полиаморные отношения требуют даже большей открытости, согласия, доверия, честного общения, четких границ и взаимного уважения.

Полиамория – это открытые отношения, но не все открытые отношения полиаморные, есть много других форм. К примеру, свинг предполагает случайные половые связи вне отношений без эмоциональной привязанности. А полигамия, скажем, предусматривает брак с несколькими людьми противоположного пола, что совсем не похоже на полиаморию.

Полиаморию пока не признавали ориентацией, но дискуссии вокруг этого продолжаются. При этом это явление достаточно распространено – эксперты считают, что около 4 – 5% людей в моменте активно вовлечены в полиаморные отношения, и их количество растет.

Полиаморию люди обычно выбирают сознательно, потому что видят в ней возможности для роста, в частности сексуального, а еще и способ углубить связи через внедрение свежего, разнообразного и даже веселого опыта.

Что такое полиамория и как она работает? Рассказываем основное / Фото wayhomestudio@freepik

Как работает полиамория

Самый распространенный формат полиамории, это когда полиаморные люди имеют основные отношения и вступают в дополнительные с согласия основного партнера. При этом все участники согласовывают набор условий, например время свиданий и разрешенный тип интимности.

Другой распространенной формой полиамории является поливирность – в ней все вовлеченные партнеры берут на себя обязательства быть сексуально только друг с другом и не иметь любовников вне группы.

То есть, да, полиаморные отношения также основываются на обязательствах. Даже понимание измены люди между собой четко согласовывают – потому что доверие, верность и честность остаются критически важными в любых человеческих отношениях.

Одним из краеугольных элементов полиаморных отношений является комперсия. Это ощущение тепла или даже радости, когда ваш партнер начинает эмоционально или сексуально заниматься другим человеком. Эту эмоцию невозможно постичь многим, но те, кто в полиаморных отношениях, именно так их переживают.

В общем, полиаморные отношения очень сложно строить и поддерживать. Сложно даже просто найти партнера, готового вступать в отношения с такой же честностью и основными правилами. Поэтому, видимо, этот вид отношений и не получил большего распространения.