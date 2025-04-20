Ведь оно может маскироваться под интенсивную форму любви и преданности, невероятную страсть и романтику, но в конце концов перерастает в манипуляции и жестокость. Как это распознать на ранних этапах – пишет 24 Канал благодаря Newport Institute.
Смотрите также Созависимость в отношениях: как распознать и чем опасна
Что считают абьюзивным поведением
Отношения с абьюзом (также известные как домашнее насилие, насилие со стороны интимного партнера или насилие во время свиданий) – это когда кто-то в паре пытается нанести физический, сексуальный или психологический вред другому.
- Это широкий спектр поведения. Например, сексуальное насилие в отношениях – это не только принуждение к сексу, но и игнорирование чувств партнера по сексу, принуждение одеваться сексуальным образом и многое другое.
- В формате эмоционального насилия обидчик использует слова и действия, чтобы запугать, контролировать и изолировать свою пару. Эмоциональное насилие – это про унижение, ревность и собственнические действия, обвинения, газлайтинг и пренебрежение.
Отношения с абьюзом очень коварные, потому что маскируются под интенсивную любовь, страсть и романтику / Фото freepik
Как распознать абьюзивные отношения
Абьюзивные отношения коварны, потому что жертва может привыкнуть к поведению своего партнера, начать считать ее "нормальной". Чтобы не допустить такого, сразу обращайте внимание на эти 10 признаков.
- Вы не чувствуете себя свободными в своем выборе. Другой человек указывает вам, как одеваться и как себя вести, пытается контролировать, с кем вы проводите время, и постоянно следит за тем, куда вы ходите и что делаете.
- Вы постоянно просите прощения. Вы боитесь реакции партнера, поэтому извиняетесь за свои поступки, даже если не знаете, за что именно, чтобы избежать его гнева и обвинений.
- Вы не говорите об отношениях с друзьями или семьей. Вы избегаете обсуждать свою пару, преуменьшаете ее оскорбительное поведение или оправдываете ее, если ваши друзья или члены семьи обращают на нее внимание.
- Ваш партнер "бомбардирует" вас любовью. Он пытается компенсировать оскорбительное поведение преувеличенными комплиментами, экстравагантными подарками и постоянно говорит, что "не может без вас жить".
- Вы чувствуете, что во всем, что не так в отношениях, виноваты вы. Вы сами убеждены, что вас нужно критиковать и вам нужно указывать, что делать из-за вашего плохого поведения, а если бы оно было "лучше", то не было бы никаких проблем.
- Ваши разногласия превращаются в бурные ссоры. Споры перерастают в крики и оскорбления, которые могут казаться угрожающими и страшными.
- Вы никогда не знаете, какую версию вашего партнера вы увидите. Они то горячие, то холодные, то отстраняются или обижают, то снова притягивают вас к себе, становясь внезапно внимательными и любящими.
- Вас замыкают, когда вы пытаетесь общаться. Другой человек игнорирует ваши потребности или проблемы или реагирует на них с сарказмом или отвращением.
- Вы потеряли уверенность в собственных взглядах. Вам столько раз говорили, что вы неправы, глупы или сошли с ума, что вы начали в это верить.
- Вы забыли, каким вы были до отношений. Вы проводите так мало времени наедине или с друзьями, занимаясь любимыми делами, что не помните, как это – быть сильным и независимым человеком.
Распознав эти признаки в своих отношениях, следует немедленно реагировать и выходить из них / Фото wirestock@freepik
Исцеление от абьюза в отношениях
Абьюзивные отношения наносят тяжелый удар по самооценке, самоуважению, благополучию. Среди последствий может быть депрессия, тревога, чувство стыда и вины. Также вполне вероятны социальная замкнутость, трудности с концентрацией внимания, бессонница.
- Единственный вариант прекратить абьюз в отношениях – это прекратить эти отношения. А после – принять меры, чтобы устранить нанесенный ущерб.
- Восстановление после эмоционального насилия начинается с признания того, что насилие было – без минимизации или отрицания.
- Следующий шаг – начать изменять ментальные паттерны, связанные с насилием. Это об изменении негативных мыслей и убеждений, таких как мысль о том, что вы сами виноваты, что у вас никогда не будет здоровых отношений, или что вы могли бы сделать что-то иначе.
- Кроме того, исцеление предполагает уважение к собственным потребностям и желаниям – поэтому следует делать то, что вы любите и что делает вас по-настоящему счастливым. Это о развитии настоящих связей с друзьями, которым вы доверяете и которые заботятся о ваших интересах, а также о практике самопомощи.