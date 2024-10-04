И она проще, чем вы могли себе представить. Мужской портал GQ рассказал об этом подробно.

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Вы когда-нибудь думали, что, возможно, вы установили слишком низкую планку или ожидания? Иногда может случиться так, что из-за страха остаться в одиночестве, или, возможно, из-за того, что вы придаете больше значения одним характеристикам, чем другим (например, фигуре против личности), вы в конце концов принимаете привычки, которые вредят отношениям и делают вас несчастным.

Психолог и эксперт по отношениям Марк Треверс поделился списком самых распространенных вопросов, которые, как правило, вызывают проблемы и подтверждают, что стандарты достигли самого низкого уровня.

Например, не стоит считать нормой то, что в отношениях вы должны идти на все жертвы, в то время как ваша пара ничего не делает. Это самое большое доказательство того, что она не является вашей родственной душой и что вы не будете счастливы ни сейчас, ни в будущем.

Эксперты в сфере отношений, возможно, нашли объяснение проблем в поиске второй половинки / Коллаж 24 Канала фото freepik

Также не стоит ожидать, что ваш партнер изменится к той версии, которую вы имеете в своей голове, или верить, что вы можете его изменить, особенно в отношении токсичного поведения. В реальной жизни это работает не так, и пока вы ждете изменений, которых никогда не будет, вы теряете возможность найти кого-то, с кем вы действительно совместимы.

Еще одна причина проблем в поиске половинки в том, что вы принимаете минимум, хотя заслуживаете максимум. Вы привыкли всегда прощать, оправдывать все негативное и преуменьшать проблемы, которые на самом деле делают вас несчастным.

Все это вместе дает вам отношения, которые не являются ни здоровыми, ни хотя бы такими, какими должны быть, если вы действительно делите свою судьбу с кем-то, кто любит вас и намерен провести с вами остаток жизни.

Поэтому в следующий раз, когда встретите кого-то, поднимите свои ожидания. Возможно, ваша половинка не появится в ближайшие 10 минут (а может и появится), но когда вы встретите кого-то особенного, то будете точно знать, что это того стоило.

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