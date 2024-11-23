Гарвард, Стэнфорд, другие научные учреждения и эксперты исследовали эти вопросы и обнаружили много вещей, которые могут помочь. Вот и тикток добавил к этому интересную теорию. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает о ней подробно.
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В чем суть теории 90 дней и как она способствует вашему счастью
Речь о трюке, который стал популярным в тиктоке с названием "Теория октября". Она утверждает, что вещи, которые мы делаем в течение 90 дней, могут побудить нас быть счастливее, лучше заботиться о себе и стать на правильный путь к своей цели.
- Это не волшебная формула, которая изменит вашу жизнь за одну ночь, а процесс, который постепенно приближает вас к тому, чего вы хотите.
- Теория утверждает, что последние 90 дней года содержат уникальный потенциал для роста. Надо только воспользоваться этим ограниченным временем, оставшимся в году, как мотивацией, чтобы начать все с чистого листа.
Используйте последние 3 месяца года, чтобы подумать о том, чего вы хотите и в чем нуждаетесь в своей жизни. Это должно стать полезным толчком к действиям.
Теория 90 дней – это не волшебная формула, но может приблизить вас к тому, чего вы хотите / Фото ArthurHidden@freepik
И на самом деле необязательно начинать в октябре. Речь о том, чтобы найти время для размышлений над своими целями, сформировать новые привычки, которые помогут достигать их, и подумать о том, что работает, а что вы могли бы изменить, чтобы ощущать больше счастья.
Идея в том, что вы устанавливаете временные цели, понимая, что время не безгранично, и что дедлайны могут помочь вам действовать, чтобы ваши планы не остались лишь идеями.
- Наверное, в начале 2024 года вы давали себе обещания, но многие из них так и остались на бумаге. Теория 90 дней борется с этим, устанавливая этот период как отправную точку для того, чтобы сделать все, что вы хотите сделать, чтобы начать 2025 год счастливее.
- 90 дней, чтобы тренироваться, прочитать книгу, которую вы так хотели прочитать, доделать тот самый проект или попрактиковать ту самую привычку. Профит в том, что после этого периода гораздо легче будет придерживаться этого и сделать привычки постоянными.
Хороший способ воплотить эту теорию в жизнь – выбирать мини-привычки, небольшие и легкие в исполнении. А они в свою очередь впоследствии могут помочь нам начать и развить большие привычки. И в итоге все это будет добавлять вам ощущение удовлетворенности жизнью.