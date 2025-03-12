Говорят, мужчины нуждаются в меньшем количестве часов сна, но действительно ли это так
Нужно ли мужчинам меньше сна, чем женщинам? Этот вопрос давно вызывает научный интерес. Масштабных исследований было немного, но первые представления об этой теме мы уже имеем.
Например, исследование 2013 года в США зафиксировало, что из группы 56 000 взрослых женщин за сутки в среднем спали на 11 минут больше, чем мужчины. Разница не впечатляет, не так ли? 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.
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Сколько нужно спать мужчине, а сколько женщине
В соцсетях и СМИ обычно можно увидеть информацию, якобы мужчинам нужно меньше часов сна. Мол, скорость работы женского мозга выше, плюс вмешательство гормональных изменений, образа жизни и так далее. Но на самом деле нет достаточно четких научных аргументов, которые бы это подтверждали.
Так сколько же нужно спать мужчине и сколько женщине? Ответ зависит не только от пола, но и от возраста, образа жизни и тому подобное. Вот некоторые из основных факторов.
- Бессонница. Она характерна для многих людей, особенно после стресса или у пожилых. Некоторые исследования подтверждали, что женщинам труднее заснуть, чем мужчинам.
- Почему так? По словам Ребекки Роббинс из Гарвардской медицинской школы, женщины ощущают примерно в 5 раз больше проблем со сном из-за материнства, которое существенно нарушает циклы сна.
- Вот почему женщинам нужно на несколько минут больше времени, чтобы восстановиться утром, чем мужчинам. А опрос 2023 года среди 2000 взрослых вообще показал, что женщины вдвое чаще просыпаются недостаточно отдохнувшими.
- Гормональные изменения. Они происходят и у мужчин, и у женщин, и влияют на качество сна, как и на многие другие аспекты жизни. В этом смысле гормон прогестерон может иметь решающее значение.
- Он связан с улучшением качества сна, но и имеет тенденцию снижать свой уровень перед менструацией – периодом, когда женщины имеют наибольшие проблемы с засыпанием. И это усиливается во время менопаузы.
- У мужчин же уровень прогестерона, как правило, ниже, но более стабильный.
Так, все же, сколько сна достаточно? Взрослые обычно нуждаются в 7 – 9 часах, хотя и этот показатель может варьироваться от человека к человеку. Здесь надо смотреть, высыпаемся ли мы – и это просто заметить по ощущению усталости на следующий день. Если она становится постоянной или очень изнурительной, это может быть признаком проблем со сном.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научных исследованиях, но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к специалисту.