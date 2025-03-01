Но есть одно очень важное предостережение – они не должны быть просто соседями по кровати. 24 Канал объясняет, где здесь собака закопана, благодаря New York Post.

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Преимущества общего сна для пары, о которых вам необходимо знать

Доктор Томас Майкл Килкенни, директор Института медицины сна из Великобритании, утверждает, что общий сон может повысить физическую и эмоциональную безопасность пары. Причем чем партнеры эмоционально ближе, тем более синхронизированным становится сон.

Килкенни поделился тремя преимуществами совместного сна пары.

Вы спите дольше.

Изучение мозговых волн показало, что во время совместного сна продолжительность сна значительно увеличивается , а еще люди чувствуют себя значительно более расслабленными после сна со своим партнером.

, а еще люди чувствуют себя значительно более расслабленными после сна со своим партнером. В общем, секс, объятия, держание за руки и сон рядом могут вызвать высвобождение окситоцина , также известного как гормон любви. А он способствует расслаблению, уменьшает стресс, формирует чувство безопасности, а еще и помогает быстрее засыпать.

, также известного как гормон любви. А он способствует расслаблению, уменьшает стресс, формирует чувство безопасности, а еще и помогает быстрее засыпать. Более того, пары, которые спят вместе даже не в одной кровати, а просто в одной комнате, обычно имеют менее фрагментированный быстрый сон по сравнению с теми, кто спит в одиночестве.

Совместный сон может повысить физическую и эмоциональную безопасность пары, и не только / Фото DrazenZigic@freepik

Вы спите лучше.

Пары, спящие в одной кровати, часто синхронизируют свои фазы сна, что улучшает качество сна. Килкенни сравнил это с известным феноменом "синхронизация Гюйгенса" – это когда 2 маятниковых часов со временем начинают колебаться в одном ритме, если их разместить рядом, поскольку они тонко влияют друг на друга через вибрации.

– это когда 2 маятниковых часов со временем начинают колебаться в одном ритме, если их разместить рядом, поскольку они тонко влияют друг на друга через вибрации. Синхронизация сна зависит от 2 основных факторов – взаимного внимания и характера отношений . То есть это романтическая пара, близкие друзья, или приятели. Эмоциональная поддержка, общение и стабильность отношений играют немаловажную роль.

. То есть это романтическая пара, близкие друзья, или приятели. Эмоциональная поддержка, общение и стабильность отношений играют немаловажную роль. И вот что важно: люди, спавшие в одной кровати, но не бывшие эмоционально или социально привязанными друг к другу, не показывали ни одного из этих признаков синхронизации.

Вы созвучны в паре.

Когда люди вместе ложатся спать, не только их циклы сна выравниваются, но и сердцебиение. То есть сердечные ритмы людей, которые спят вместе, постепенно меняются в течение ночи в результате взаимодействия друг с другом.

людей, которые спят вместе, постепенно меняются в течение ночи в результате взаимодействия друг с другом. Считают, что это явление связано с уменьшением стрессовых реакций на неврологическом уровне. Причем один партнер не имеет большего влияния на другого – все происходит в обоих направлениях.

на неврологическом уровне. Причем один партнер не имеет большего влияния на другого – все происходит в обоих направлениях. Во время сна сердца "разговаривают" друг с другом, когда партнеры спят. А сердечный ритм одного действует как внешний стимул, что влияет на сердечный ритм другого, и так продолжается до тех пор, пока сердцебиения не совпадают.

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