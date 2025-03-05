Это когда ваше тело и разум используют определенные механизмы, которые останавливают вас, и вы не осознавали этого до определенного времени. Как распознать эти механизмы и устранить их, пишет 24 Канал благодаря GQ.

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Что такое сопротивление переменам и что делать, чтобы оно не навредило

По словам психолога и тренера медицинских работников Даниэлы Константин, есть ряд инструментов, которые могут помочь нам преодолеть эти "бессознательные механизмы", которые пытаются защитить нас от ситуаций, которые могут быть угрожающими.

Прежде всего стоит понимать, что сопротивление переменам – это хорошо для нас, потому что "в краткосрочной перспективе эти механизмы помогают нам избежать страданий". От информации или опыта, которые могут быть болезненными. Конечно, это в том случае, когда разум не воспринимает буквально все как угрозу.

Проблема в том, что проявления этих механизмов не такие четкие, как нам хотелось бы. И дело не в том, что, сталкиваясь с что-то новым, мы испытываем страх, тревогу и фобию, а в том, что могут возникать головные боли и другие физические симптомы, связанные со стрессом, который возник из-за перемен.

И когда мы чувствуем это, то блокируем себя и не идем навстречу переменам, которые могли бы стать хорошими в нашей жизни. Это и о работе, и об отношениях, и обо всем остальном, что может означать серьезную трансформацию вашего будущего.

Есть ряд инструментов, которые могут помочь нам преодолеть бессознательные защитные механизмы / Фото fxquadro@freepik

Вы знаете, что должны это сделать, но ваше тело и разум посылают вам противоположные сигналы. И вы находите любые отговорки и причины, почему не делать что-то – это лучший вариант.

Да, сопротивление может быть полезным на определенных этапах, тревога может заставить, например, избегать неловких ситуаций. Но в целом мы должны пытаться осознавать то, что происходит, чтобы действовать и чтобы преодолеть это.

Как это можно сделать? Безусловно, очень важно обратиться за помощью к профессионалам. Но можно также попробовать индивидуальные техники, такие как самонаблюдение, чтобы определить свои мыслительные паттерны, чтобы выявить сопротивление и не дать ему обездвижить вас.

Однако наиболее важно понять, в каких ситуациях эти защитные механизмы могут быть вредными, а в каких – полезными. Это единственный способ достичь реального и здорового прогресса.

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