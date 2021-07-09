Не только Хемингуэй: вы будете поражены, но эти звезды обожают рыбалку

Рыбалка – отличный способ не только интересно провести время, но и отдохнуть и перезагрузиться. Неудивительно, что этому занятию посвящают свое время как украинские, так и мировые знаменитости.

И ко Дню рыболовства, который отмечают 27 июня, 24 Канал расскажет, кто из звезд с удовольствием берет в руки удочку. Возможно, вы вдохновитесь и уже в эти выходные отправитесь за город, чтобы проверить себя и свои возможности!

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Даша Астафьева

Мы колебались, с кого начать, но решили, что справедливо будет – именно с Даши Астафьевой, украинской знаменитости, которая поражает своими талантами и умениями. В инстаграме Даши с определенной регулярностью появляются публикации, на которых можно увидеть ее с удочкой. Причем это как роскошные художественные кадры, так и простые фотографии, на которых знаменитость демонстрирует свою любовь к этому занятию.

Для меня ловить рыбу – это то же, что делать массаж, ездить на велосипеде, гулять в лесу. Я получаю от этого процесса кайф!

– подчеркивала Даша "Новому каналу".

Даша Астафьева любит рыбалку / Фото из инстаграма Астафьевой

Она вспоминала, что в детстве рыбалку не любила, ведь она воспринималась как работа. А все потому, что нужно было наловить рыбу, чтобы вся семья имела чем поужинать. Теперь же это занятие чисто для удовольствия, а также "хороший способ отдохнуть, разгрузить голову, повод побыть на природе".

Крис Хемсворт

Тор также любит рыбалку. Австралийский актер – горячий поклонник этого способа отдыха. Правда, он для рыбалки отправляется далеко в океан, а вместо щук и карасиков у него значительно более приличный улов.

Крис Хемсворт показал, как рыбачил с сыном / Фото из инстаграма Хемсворта

Ранее он опубликовал сообщение в инстаграме. Он сопровождался коротенькой историей, в которой Крис рассказал, что его сын стремился поймать рыбу для местных жителей Фиджи. После трех попыток и около 12 часов в море им таки удалось "вытащить эту красавицу".

Кормили деревню в течение трех дней,

– отметил Хемсворт.

Рианна

Звезда с Барбадоса известна тем, что любит рыбачить. В основном она делает это в водах Карибского моря. По словам певицы, рыбалка – не просто про улов. Для нее это занятие – о способ вернуться к своим корням, а также отдохнуть от напряженного гастрольного графика. По крайней мере так было раньше, ведь сейчас Ри – заботливая мамочка, и на сцене ее можно увидеть ой как не часто.

Эрнест Хемингуэй

Было бы крайне странно, если бы мы не упомянули в нашем тексте Эрнеста Хемингуэя, известного благодаря повести "Старик и море". Писатель был еще тем страстным рыбаком. Он провел немало времени с удочкой во Флориде, на Кубе и Багамских островах. А в 1934 году приобрел лодку "Пилар". На ней он выходил в Карибское море, чтобы рыбачить, в частности, марлинов, тунцов и других крупных рыб.

Это интересно! Хемингуэй дружил с кубинским рыбаком Грегорио Фуэнтесом. И он, вероятно, и стал прототипом главного героя "Старого и моря".



Хемингуэй и его пойманный марлин / Фото seahistory

Кеннет С. Линн в книге "Ernest Hemingway: A Life" вспоминает, что для Хемингуэя рыбалка не была просто хобби. Для писателя это было образом жизни, который демонстрировал его любовь к приключениям и природе. Интересно, что он участвовал в турнирах по рыбалке, в частности на Кубе.

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Сейчас рыбалка – это не о необходимости принести домой еду. Это о возможности отдохнуть на природе, перезагрузиться и не думать о хлопотах, которые преследуют тебя в жизни. И если вы еще не захотели взять в руки удочку, то призываем это сделать. Возможно, вам понравится!