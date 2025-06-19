Чтобы вы понимали, площадь номера этого отеля достигает всего 10 квадратных метров. Тео решил продемонстрировать всем нам, с чем сталкиваются высокие путешественники, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

Вы удивитесь Большинство людей думают о своих бывших в самый неожиданный момент

Как путешествуется самому высокому мужчине Британии

Итак, Тео Тернер может похвастаться немалым ростом – 2,13 метра. И он решил провести ночь в крошечном в крошечном номере отеля, где его кровать достигает 1,88 метров в длину. Сюрприз-не сюрприз: ему было очень и очень тесно.

Во-первых, ноги Тео нагло свисали с кровати. Кроме того, он постоянно ударялся головой. Так что, назвать этот отдых отдыхом просто язык не поворачивается. А бросил он себе этот вызов не просто так. Ранее исследование продемонстрировало 20 самых неприятных вещей в отелях. Ведущие места в этом "антирейтинге" занимают грязь, кровати, которые сложно назвать удобными, а также громких соседей.

Тео Джеймс – самый высокий мужчина в Британии
Тео Тернер с ростом 2,13 метра имеет немалые хлопоты во время путешествий / Фото PinPep

Быть высоким на 2,13 метра имеет свои плюсы и минусы. Но я привык к этому и лично мне это нравится – я бы ни за что не изменил это,
– заметил Тео.

Мужчине во время поездок всегда приходится доплачивать за дополнительное пространство для его ног в самолетах и поездах. Кроме того, он вынужден всюду наклоняться, чтобы не удариться головой.

Найти кровать, которая подходит для моего большого роста, может быть сложно, поэтому я обычно ложусь на кровать как морская звезда, иначе мои ноги свисают с края,
– жалуется он.

И хоть в отелях ему тесно, Тео заметил, что проживание у них – "всегда приключение". Но если выпадает возможность отдохнуть на удобной кровати, то он уже чувствует себя счастливым.

Кровать оказалась слишком маленькой для Тео
Кровать была откровенно маленькой для Тео / Фото PinPep

Заметим, что представитель отеля в шутку добавил, что в нем любят называть номера "уютными". В то же время он признает, что для Тео было недостаточно места.

Размер гостиничного номера (НЕ) важен

Исследование демонстрирует, что 96% респондентов не считают размер номера чем-то важным при бронировании. Для двух третей отель – просто место для ночлега. И если в нем есть базовые удобства, то этого уже достаточно.

Когда вы отправляетесь в увлекательное путешествие по городу, мы знаем, что наши гости ценят опыт больше, чем пространство. Вы не хотите тратить деньги на огромный номер, в котором вы не будете проводить большую часть времени,
– добавил представитель отеля.

Тео Джеймс в душе крошечного гостиничного номера
Тео было немного дискомфортно в душе номера / Фото PinPep

Интересно, что для 14% респондентов самой большой проблемой является то, что их отель расположен далеко от места, которое они планируют посетить. А вот почти треть – 32% – стремятся поселиться недалеко от транспортных узлов.

Для 37% респондентов приоритетом является цена за ночь. Она также становится решающей при повторном бронировании для 67% опрошенных.

Когда речь идет о бронировании отеля, приоритеты людей меняются. Важнее не то, сколько квадратных метров занимает номер, а удобство, комфорт и расположение,
– подчеркнул представитель отеля.

Именно поэтому в нем сосредотачиваются на "прекрасном сне в компактных номерах с продуманным дизайном". Это, по его словам, позволяет предлагать отдых по выгодным ценам в центре.

20 главных недостатков отелей

А теперь мы назовем те самые 20 недостатков, о которых рассказали в самом начале. По мнению респондентов, больше всего их раздражает:

  • Недостаточная чистота.
  • Кровать неудобная.
  • Номера шумные.
  • Wi-Fi или медленный, или ненадежный.
  • Кондиционирование или отопление плохое.
  • Выезжать нужно рано.
  • Малое количество паркомест или же их отсутствие.
  • Наличие скрытых комиссий или неожиданных расходов.
  • Персонал недостаточно внимательный.
  • В номере нет чая или кофе.
  • Заезд в слишком позднее время.
  • Вода подается под слабым давлением.
  • Расположение сложно назвать удобным.
  • Места недостаточно.
  • Обслуживание во время завтрака, обеда или ужина медленное.
  • Номер дорогой, хоть вы в нем лишь ночуете.
  • Места для хранения вещей недостаточно.
  • Отсутствуют определенные блюда или напитки.
  • Нет утюга в номере.
  • Пространства на столе или мало, или нет вообще.

Смотрите также Мужчина не забрал жену из аэропорта: его объяснение возмутило пользователей сети

А вы на что обращаете внимание при выборе гостиничного номера? Потому что мы – на наличие удобной кровати, на которой можно хорошо отдохнуть после работы.