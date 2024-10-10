А если компания будет сокращать рабочие места, то как раз обратят внимание на вас. Зато умный вид на работе, пишет GQ, создает много преимуществ, среди которых может быть и более высокая зарплата, и более интересные задачи.

Смотрите также Эту книгу Билл Гейтс рекомендует для того, чтобы вы научились не ограничивать свой успех

Выглядеть умным на работе: что можно сделать, чтобы достичь этого

Если вас воспринимают как компетентного и надежного, вы также получаете больше шансов на повышение, больше свободы в работе, и вас больше будут ценить. Поэтому лучше не скрывать собственный интеллект. А есть даже 5 вещей, которые вы можете сделать, чтобы казаться еще более умным.

Готовьтесь. Выпить кофе и позволить своим мыслям путешествовать вы всегда успеете. Целесообразнее сделать исследование заранее и хорошо готовиться к встречам и презентациям. Просмотрите документы (еще раз и еще, если надо), выясните все необходимые цифры и справочную информацию, чтобы вы могли присоединиться к дискуссии и выдвинуть аргументы. Все это поможет другим запомнить вас.

Выпить кофе и позволить своим мыслям путешествовать вы всегда успеете. Целесообразнее сделать исследование заранее и хорошо готовиться к встречам и презентациям. Просмотрите документы (еще раз и еще, если надо), выясните все необходимые цифры и справочную информацию, чтобы вы могли присоединиться к дискуссии и выдвинуть аргументы. Все это поможет другим запомнить вас. Общайтесь четко. Никто не любит людей, которые в разговоре не переходят к сути или бесконечно ходят кругами. Также использование многочисленных иностранных слов, особенно не зная их значения, не придает вам разумного вида. Лучше формулировать собственные мысли четко и понятно. Ограничьтесь тем, что является важным и уместным, сосредоточьтесь на сути. Действительно умные люди обладают способностью излагать даже сложные и запутанные темы просто и понятно.

И заметьте: важно не только говорить, но и давать другим возможность высказаться. Если вы активно слушаете, вы выглядите более компетентным. Также задавайте вопросы – это не только показывает вашу заинтересованность, но и сигнализирует, что вы критически мыслите.

Не скрывайте свой интеллект на работе и делайте даже больше, чтобы выглядеть еще более умным / Фото freepik