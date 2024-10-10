А если компания будет сокращать рабочие места, то как раз обратят внимание на вас. Зато умный вид на работе, пишет GQ, создает много преимуществ, среди которых может быть и более высокая зарплата, и более интересные задачи.
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Выглядеть умным на работе: что можно сделать, чтобы достичь этого
Если вас воспринимают как компетентного и надежного, вы также получаете больше шансов на повышение, больше свободы в работе, и вас больше будут ценить. Поэтому лучше не скрывать собственный интеллект. А есть даже 5 вещей, которые вы можете сделать, чтобы казаться еще более умным.
- Готовьтесь. Выпить кофе и позволить своим мыслям путешествовать вы всегда успеете. Целесообразнее сделать исследование заранее и хорошо готовиться к встречам и презентациям. Просмотрите документы (еще раз и еще, если надо), выясните все необходимые цифры и справочную информацию, чтобы вы могли присоединиться к дискуссии и выдвинуть аргументы. Все это поможет другим запомнить вас.
- Общайтесь четко. Никто не любит людей, которые в разговоре не переходят к сути или бесконечно ходят кругами. Также использование многочисленных иностранных слов, особенно не зная их значения, не придает вам разумного вида. Лучше формулировать собственные мысли четко и понятно. Ограничьтесь тем, что является важным и уместным, сосредоточьтесь на сути. Действительно умные люди обладают способностью излагать даже сложные и запутанные темы просто и понятно.
Не скрывайте свой интеллект на работе и делайте даже больше, чтобы выглядеть еще более умным / Фото freepik
- Углубляйте знания. Можно, конечно, ждать, пока начальство будет настаивать на повышении квалификации. Однако разумнее самому проявлять активность и расставлять приоритеты. Исследовать важнейшие события и тенденции в вашей специальности. Быть в курсе подробностей, обмениваясь идеями с другими. Ходить на курсы или читать специализированную литературу, подкасты и блоги на самые важные темы.
- Знайте свои сильные и слабые стороны. Что у вас получается особенно хорошо? А что тяжело дается? Если вы хорошо знаете себя и можете реалистично оценить свои способности, вы будете казаться компетентным и умным. Что также дает возможность работать именно над вашими сильными сторонами, не тратя время на слабые. Сосредоточение на том, что повышает вашу уверенность в себе. Но оставайтесь открытым к критике и учитесь на ней.
- Придерживайтесь дедлайнов. Тот, кто умеет расставлять приоритеты и разумно организовывать задачи, также выглядит более умным, чем тот, кто склонен зацикливаться на мелочах. Это особенно важно для вашего публичного имиджа. Если управление временем не является вашей сильной стороной, ничто не мешает вам обратиться за помощью к специальным приложениям. Возможно, придется попробовать несколько методов, пока вы не найдете тот, что подходит именно вам. А если вы не можете уложиться в дедлайн даже при лучшей подготовке, сообщите об этом заранее. Возможно, тогда удастся найти другое решение. И это также покажет руководству вашу компетентность.