DJ KOROLOVA: фото горячей украинки, которая зажигает на музыкальных фестивалях

На этот раз мы расскажем вам о DJ KOROLOVA. Эта красавица зажигает танцплощадки и фестивали по всему миру. И вскоре она вернется в Киев, чтобы порадовать меломанов!

В рубрике #Хтивый_понедельник на Gentelman 24 мы расскажем о DJ KOROLOVA. Она будет выступать 6 июля на Atlas United Intro. Пока вы берете билетики на ее выступление, мы немного расскажем о красавице и поделимся ее горячими фото.

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DJ KOROLOVA стала мировой знаменитостью

Настоящее имя: Ольга Королева.

Ольга Королева. Псевдоним: DJ KOROLOVA

DJ KOROLOVA Возраст: 36 лет.

36 лет. Знак Зодиака: Рыбы

Рыбы Количество подписчиков: 949 тысяч.

Уже через несколько дней мы сможем увидеть DJ KOROLOVA в Украине. За время нашей разлуки она уже успела кардинально изменить свою карьеру. Теперь Ольга настоящая мировая знаменитость.

Выступила перед 40 тысячами зрителей: смотрите видео

DJ KOROLOVA полюбилась миллионам фанатов по всему миру. Она позволяет поклонникам мелодичного хауса и техно наслаждаться лучшей музыкой. Ей удалось за год сыграть более 100 концертов в 30 странах мира. На видео, которые она выкладывает, можно увидеть, что публика буквально сходит с ума от нее. А еще часто развеваются украинские флаги.

Горячие фото DJ KOROLOVA

DJ KOROLOVA не только очень талантливая и крутая артистка. Она еще и фантастически привлекательная. И это также высоко оценили пользователи сети. И сама красавица регулярно делится соблазнительными кадрами, которые позволяют полюбоваться ею.

Соблазнительное фото с отдыха на море / Фото из инстаграма DJ KOROLOVA

Красавица щеголяет безупречными ножками / Фото из инстаграма DJ KOROLOVA

Соблазнительная съемка на фоне Эйфелевой башни / фото из инстаграма DJ KOROLOVA

DJ KOROLOVA любит отдыхать в Мексике / фото из инстаграма DJ KOROLOVA

Милое фото в купальнике во время отдыха / Фото из инстаграма DJ KOROLOVA

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DJ KOROLOVA однозначно заслуживает того, чтобы вы начали следить за ее творчеством. Подпишитесь на нее в инстаграме или на ютьюбе, слушайте ее сеты и гордитесь тем, что она – украинка!