На нем красавица позирует в купальнике. Правда, этот элемент гардероба видно совсем немного. Зато максимум внимания привлекает к себе взгляд Тани Брик.

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Модель заворожила взглядом

На кадре можно увидеть мокрую Таню Брык. Предполагаем, она только что вышла из бассейна, который стал фоном для этой роскошной фотографии. У модели волосы уложены назад, а максимум внимания к себе привлекает ее взгляд. Собственно, он вызвал фурор среди ее поклонников.

Всем так понравилось это фото, что было принято решение его выставить,

– написала Таня Брык в заметке.

Таня Брык снялась у бассейна в купальнике / Фото из инстаграма Брык

Пользователи сети целиком и полностью поддержали решение украинской модели. Они не только активно ставили лайки под публикацией, но и буквально засыпали красавицу комментариями и комплиментами. Теплых слов ее поклонники не жалели:

"В этих глазах можно утонуть";

"Родителей за генетику надо было в первую очередь отмечать!!!";

"Правильное решение. Невероятная";

"Как всегда очаровательна";

"Сирена";

"Великолепная".

Мы тоже в восторге от Тани Брык. К слову, накануне она выкладывала в инстаграм видео, на котором можно увидеть, как красавица отдыхает в купальнике. Правда, по неизвестным нам причинам этот ролик украинская модель решила удалить.

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Как бы там ни было, тебя мы призываем подписаться на Таню Брык. Это позволит одним из первых любоваться ее красивыми фото. А их, поверь, будет еще немало!