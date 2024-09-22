В свои 49 лет Дэвид Бекхэм выбирает элегантность на все случаи жизни, пишет GQ. Бывший футболист и отец 4 детей никогда не носил костюм так хорошо, как в последние годы.

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Всегда стильный Дэвид Бекхэм показал, что сейчас модно для мужчин

Доказательством этого является его последнее публичное появление в итальянской столице моды. Он сидел в первом ряду на показе новой коллекции Boss весна – лето 2025, состоявшемся в рамках Недели моды в Милане. Out of Office – так называлась летняя коллекция – отсылала к периоду, когда люди оставляют работу на время отпуска. Но не отказываются при этом от офисного стиля в одежде.

Дэвид Бекхэм как добрый посол Boss демонстрировал идеальный джентльменский стиль, но "в отпуске", более расслабленный. На этот раз он отказался от громоздкого галстука и выбрал простой джемпер-водолазку, вероятно, кашемировый, чтобы завершить образ – с подписью Boss, конечно.

Дэвид Бекхэм на Неделе моды в водолазке под костюмом / Фото из инстаграма звезды

Таким образом он продемонстрировал, что водолазка – это, безусловно, лучший выбор для повседневного костюма, и, в частности, хорошая альтернатива рубашке. Практичная и тонкая, водолазка компенсирует громоздкий эффект любого другого типа внутреннего слоя одежды, который тот производит на общий образ. Она также обеспечивает лучшую защиту от холода.

Дэвид Бекхэм выбрал джемпер темного тона – мудрый выбор, если взглянуть на остальные его наряды: муж Виктории Бекхэм был одет в темно-синий костюм. Это сшитый на заказ пиджак и брюки, приталенные до щиколоток. А обул он дерби. И напомнил нам о главном правиле элегантного костюма: застегивать лишь одну пуговицу на пиджаке.