В частности, есть ряд вещей, через которые проходят все длительные отношения, и которые мы не осознаем, пока не переживем. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Какие же критические моменты бывают в отношениях

Мелочи. Часто именно из-за них отношения разрушаются. Когда мы начинаем встречаться с кем-то, мы узнаем о его странностях и привычках, но мы не видим их полностью, пока не начнем жить вместе. А когда мы живем вместе, нас начинает раздражать многие вещи: если человек не убирает свою одежду, если он оставляет посуду в раковине, или если пользуется мобильным, когда мы вместе смотрим сериал. Это вещи могут, когда они накапливаются, сделать переломный момент в отношениях.

Часто именно из-за них отношения разрушаются. Когда мы начинаем встречаться с кем-то, мы узнаем о его странностях и привычках, но мы не видим их полностью, пока не начнем жить вместе. А когда мы живем вместе, нас начинает раздражать многие вещи: если человек не убирает свою одежду, если он оставляет посуду в раковине, или если пользуется мобильным, когда мы вместе смотрим сериал. Это вещи могут, когда они накапливаются, сделать переломный момент в отношениях. Близкие. В большинстве длительных отношений наступает момент, когда нам приходится принимать совместные решения о том, с какими друзьями или родственниками проводить время. Особенно часто это случается на Рождество, когда мы должны решить, с кем провести его – с чьей семьей. Так же бывает с планами групп друзей обоих в паре. Вполне вероятно, что мы не со всеми в кругу друг друга будем ладить. Но нам все равно придется видеться с этими людьми.

В большинстве длительных отношений наступает момент, когда нам приходится принимать совместные решения о том, с какими друзьями или родственниками проводить время. Особенно часто это случается на Рождество, когда мы должны решить, с кем провести его – с чьей семьей. Так же бывает с планами групп друзей обоих в паре. Вполне вероятно, что мы не со всеми в кругу друг друга будем ладить. Но нам все равно придется видеться с этими людьми. Разочарование. Да, пара в какой-то момент разочарует нас, и мы разочаруем ее. Часто такие разочарования возникают из-за того, что мы сделали что-то не так, а иногда из-за того, что, возможно, наши ожидания намного выше, чем должны были бы быть.

Жизнь в паре может сильно отличаться от того, как мы его себе представляем / Фото prostooleh@freepik

Ответственность. Когда мы взрослеем, то все берем на себя больше ответственности, а если мы в паре, то и там тоже. Все может повлиять на отношения – решения по работе, деньгам и планам на будущее.

Когда мы взрослеем, то все берем на себя больше ответственности, а если мы в паре, то и там тоже. Все может повлиять на отношения – решения по работе, деньгам и планам на будущее. Роль. К сожалению, гендерные роли все еще играют очень важную роль в отношениях. Многие люди, когда начинают делить с кем-то жизнь, все еще делегируют большинство домашних задач женщинам, а деньги – мужчинам. Такое распределение может работать для некоторых пар, но оно не должно устанавливаться просто потому, что "так заведено".

К сожалению, гендерные роли все еще играют очень важную роль в отношениях. Многие люди, когда начинают делить с кем-то жизнь, все еще делегируют большинство домашних задач женщинам, а деньги – мужчинам. Такое распределение может работать для некоторых пар, но оно не должно устанавливаться просто потому, что "так заведено". Интим. Страсть меняется и развивается, а сексуальная близость не всегда должна быть линейной. Когда мы делим свою жизнь с другим человеком, это нормально, что она может иметь взлеты и падения. Это не обязательно плохо, это просто то, над чем мы работаем вместе, чтобы найти ту точку, где нам обоим будет хорошо.

Понятно, что отношения никогда не бывают легкими, и все эти сложные моменты не знаменуют неудачу. На самом деле именно умение их преодолевать позволит нам определить, действительно ли мы нашли любовь навсегда.