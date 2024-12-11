Но здесь стоит присмотреться внимательнее. Что на самом деле говорит сила рукопожатия и почему полезнее держать в тонусе все тело, а не только руки – пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Может ли крепкое рукопожатие свидетельствовать о долгой жизни

Крепкое рукопожатие помогает произвести первое впечатление, а также много говорит об общей мышечной силе и физической форме. Новое исследование, проведенное командой Райана Макграта, четко показывает, что люди с крепким рукопожатием, как правило, живут дольше.

Ученые проанализировали более 14 000 американцев в возрасте от 50 лет. Результаты показали: люди с более слабым хватом имели значительно более высокий риск смертности.

Команда Макграта использовала ручной динамометр для точного измерения силы хвата. Пороговые значения были установлены на уровне 35,5 килограмма для мужчин и 20 килограммов для женщин. Те, кто имел ниже этого уровня показатель, имел и на 69% более высокий риск преждевременной смерти.

Но внимание: сила рукопожатия – это скорее симптом общей мускулатуры и свидетельствует об общей физической подготовке. Крепкое рукопожатие – это прекрасно, но важнее то, что оно отражает – состояние и силу всего организма.

О чем говорит сила рукопожатия и почему полезнее держать в тонусе все тело, а не только руки / Фото katemangostar@freepik

Почему это так?

Потому что люди с плохой силой хватки обычно имеют меньшую мышечную массу, что в свою очередь свидетельствует о менее активном образе жизни. С возрастом организм теряет мышечную силу, что часто приводит к большей восприимчивости к болезням и меньшей продолжительности жизни.

обычно имеют меньшую мышечную массу, что в свою очередь свидетельствует о менее активном образе жизни. С возрастом организм теряет мышечную силу, что часто приводит к большей восприимчивости к болезням и меньшей продолжительности жизни. С другой стороны, крепкий хват указывает на то, что остальные мышцы и сердечно-сосудистая система – в достаточной форме. То есть сила рукопожатия не является "секретным кодом" долголетия, но является полезным маркером. И если вы действительно хотите оставаться в форме в течение длительного времени, вы должны тренировать все свое тело.

Рассматривайте измерение силы рукопожатия как "систему раннего предупреждения" для общего состояния здоровья. Если увидите значение ниже рекомендованных пороговых – не паникуйте, а задумайтесь о новой фитнес-стратегии.

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