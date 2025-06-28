Они покорили экспертов после тщательного тестирования: лучшие 25 парфюмов 2025 года
- Представляем подборку из 25 лучших мужских духов 2025 года, протестированных экспертами с учетом мгновенного эффекта, проекции, стойкости, внешнего вида флакона и соотношения цены и качества.
- Среди парфюмов в списке – Acqua di Parma, Tom Ford, Dior, Chanel, Hugo Boss, Creed и многие другие, каждый из которых содержит секрет идеального аромата для мужчины.
Откровенно говоря, чисто мужских ароматов не существует. Вы увидите надписи на бутылках, коробках и в рекламных кампаниях – pour homme и pour femme. Но это всего лишь маркетинг, а границы давно размылись.
Однако – действительно существуют ароматы, разработанные специально для вкусов и ожиданий мужчин. Вот именно о подборке таких расскажет сегодня 24 Канал со ссылкой на Independent.
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Рассказываем о 25 топовых мужских парфюмов 2025 года, протестированных экспертами
Некоторые ароматы сезонные, подходят для лета или зимы, другие правильно будут звучать только при определенных обстоятельствах, например в офисе или на романтическом свидании. Но ясная правда одна: аромат – это очень мощный инструмент.
Он вызывает у людей определенные эмоции, возвращает в прошлое, дополняет образ и тому подобное. Вот только выбрать свой знаковый аромат – задача нелегкая. Чтобы помочь вам в этом, специалисты издания протестировали множество парфюмов – наносили их в начале дня на шею, запястья и грудь, и оставляли на коже на день.
Они учитывали мгновенный эффект, проекцию – насколько далеко от кожи ощущается запах, и стойкость. Также не забыли и про внешний вид флакона и соотношение цены и качества. В итоге удалось сформировать перечень из 25 лучших мужских духов 2025 года. Вот он:
- Acqua di Parma colonia eau de cologne.
- Mäurer & Wirtz 4711 eau de cologne.
- Tom Ford neroli portofino eau de parfum.
- Jo Malone одеколон с лаймовым базиликом и мандарином.
- Dior eau sauvage eau de toilette.
- Tom Ford oud wood eau de parfum.
- Chanel bleu de Chanel parfum spray.
- Hugo Boss Boss bottled aftershave после бритья.
- Creed Aventus парфюмерная вода.
- Loewe solo cedro eau de toilette.
- Hermès terre d'Hermès туалетная вода.
- Roja Parfums vetiver parfum pour homme.
- Givency gentleman eau de toilette.
- Le Labo пачули 24.
- Beaufort fathom V eau de parfum.
- Chanel allure homme sport одеколон спортивный спрей.
- Giorgio Armani acqua di gio eau de toilette.
- Dior sauvage parfum.
- Gucci guilty pour homme parfum.
- Montblanc legend eau de toilette.
- YSL y for men eau de toilette.
- Jean Paul Gaultier le male eau de toilette.
- Maison Francis Kurkdjian l'homme a la rose eau de parfum.
- Czech & Speake no. 88 одеколон спрей.
- Editions de Parfums by Frederic Malle синтетическая природа.