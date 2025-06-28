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Gentleman Гид по стилю Они покорили экспертов после тщательного тестирования: лучшие 25 парфюмов 2025 года
28 июня, 06:51
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Они покорили экспертов после тщательного тестирования: лучшие 25 парфюмов 2025 года

Эдуард Хомченко
Основні тези
  • Представляем подборку из 25 лучших мужских духов 2025 года, протестированных экспертами с учетом мгновенного эффекта, проекции, стойкости, внешнего вида флакона и соотношения цены и качества.
  • Среди парфюмов в списке – Acqua di Parma, Tom Ford, Dior, Chanel, Hugo Boss, Creed и многие другие, каждый из которых содержит секрет идеального аромата для мужчины.

Откровенно говоря, чисто мужских ароматов не существует. Вы увидите надписи на бутылках, коробках и в рекламных кампаниях – pour homme и pour femme. Но это всего лишь маркетинг, а границы давно размылись.

Однако – действительно существуют ароматы, разработанные специально для вкусов и ожиданий мужчин. Вот именно о подборке таких расскажет сегодня 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Рассказываем о 25 топовых мужских парфюмов 2025 года, протестированных экспертами

Некоторые ароматы сезонные, подходят для лета или зимы, другие правильно будут звучать только при определенных обстоятельствах, например в офисе или на романтическом свидании. Но ясная правда одна: аромат – это очень мощный инструмент.

Он вызывает у людей определенные эмоции, возвращает в прошлое, дополняет образ и тому подобное. Вот только выбрать свой знаковый аромат – задача нелегкая. Чтобы помочь вам в этом, специалисты издания протестировали множество парфюмовнаносили их в начале дня на шею, запястья и грудь, и оставляли на коже на день.

Они учитывали мгновенный эффект, проекцию – насколько далеко от кожи ощущается запах, и стойкость. Также не забыли и про внешний вид флакона и соотношение цены и качества. В итоге удалось сформировать перечень из 25 лучших мужских духов 2025 года. Вот он:

Каждый из этих духов содержит секрет идеального аромата для мужчины, и каждый – особенный / Коллаж 24 Канала фото производителей

  • Acqua di Parma colonia eau de cologne.
  • Mäurer & Wirtz 4711 eau de cologne.
  • Tom Ford neroli portofino eau de parfum.
  • Jo Malone одеколон с лаймовым базиликом и мандарином.
  • Dior eau sauvage eau de toilette.
  • Tom Ford oud wood eau de parfum.
  • Chanel bleu de Chanel parfum spray.
  • Hugo Boss Boss bottled aftershave после бритья.
  • Creed Aventus парфюмерная вода.
  • Loewe solo cedro eau de toilette.
  • Hermès terre d'Hermès туалетная вода.
  • Roja Parfums vetiver parfum pour homme.
  • Givency gentleman eau de toilette.
  • Le Labo пачули 24.
  • Beaufort fathom V eau de parfum.
  • Chanel allure homme sport одеколон спортивный спрей.
  • Giorgio Armani acqua di gio eau de toilette.
  • Dior sauvage parfum.
  • Gucci guilty pour homme parfum.
  • Montblanc legend eau de toilette.
  • YSL y for men eau de toilette.
  • Jean Paul Gaultier le male eau de toilette.
  • Maison Francis Kurkdjian l'homme a la rose eau de parfum.
  • Czech & Speake no. 88 одеколон спрей.
  • Editions de Parfums by Frederic Malle синтетическая природа.