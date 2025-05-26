И тогда у вас будет безупречный и стойкий запах – именно то, что вы хотите от парфюма. 24 Канал расскажет об этом подробнее благодаря The Fragrance Book и Jo Malone.

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Куда наносить духи мужчинам: правильные точки и советы по методам

Наносить духи мужчине надо на точки, где пульсирует кровь. Почему это так работает? Потому что тепло крови помогает аромату раскрыться и держаться дольше. Вот эти ключевые места:

Шея, лучше всего по бокам, и под ушами. Это самая классическая зона, и лучшая для формирования заметного ароматического следа. Также идеально подходит для создания интимного аромата.

Это самая классическая зона, и лучшая для формирования заметного ароматического следа. Также идеально подходит для создания интимного аромата. Запястья. Эта зона, пожалуй, самая удобная, с самым легким доступом. Парфюмеры советуют здесь распылить духи один раз и не растирать, чтобы не разрушить молекулы аромата.

Эта зона, пожалуй, самая удобная, с самым легким доступом. Парфюмеры советуют здесь распылить духи один раз и не растирать, чтобы не разрушить молекулы аромата. Грудь. Это центр тела, поэтому нанесение здесь гарантирует равномерное распространение запаха. Также хорошее место для более тонкого и стойкого аромата.

Это центр тела, поэтому нанесение здесь гарантирует равномерное распространение запаха. Также хорошее место для более тонкого и стойкого аромата. Локтевые сгибы, предплечья. На самом деле не слишком популярные точки, но эффективные – особенно в жаркий день. Достаточно хорошие варианты для создания универсального шлейфа.

Мужчине стоит наносить духи на точки, где пульсирует кровь, и учитывать несколько нюансов / Коллаж 24 Канала фото vecteezy

А вот на какие нюансы надо обратить внимание: