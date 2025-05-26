И тогда у вас будет безупречный и стойкий запах – именно то, что вы хотите от парфюма. 24 Канал расскажет об этом подробнее благодаря The Fragrance Book и Jo Malone.
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Куда наносить духи мужчинам: правильные точки и советы по методам
Наносить духи мужчине надо на точки, где пульсирует кровь. Почему это так работает? Потому что тепло крови помогает аромату раскрыться и держаться дольше. Вот эти ключевые места:
- Шея, лучше всего по бокам, и под ушами. Это самая классическая зона, и лучшая для формирования заметного ароматического следа. Также идеально подходит для создания интимного аромата.
- Запястья. Эта зона, пожалуй, самая удобная, с самым легким доступом. Парфюмеры советуют здесь распылить духи один раз и не растирать, чтобы не разрушить молекулы аромата.
- Грудь. Это центр тела, поэтому нанесение здесь гарантирует равномерное распространение запаха. Также хорошее место для более тонкого и стойкого аромата.
- Локтевые сгибы, предплечья. На самом деле не слишком популярные точки, но эффективные – особенно в жаркий день. Достаточно хорошие варианты для создания универсального шлейфа.
Мужчине стоит наносить духи на точки, где пульсирует кровь, и учитывать несколько нюансов / Коллаж 24 Канала фото vecteezy
А вот на какие нюансы надо обратить внимание:
- Наносите парфюм на чистую кожу, а еще лучше – на увлажненную. Можно после душа, например, и применив лосьон или увлажняющий крем.
- Не переусердствуйте. 2 – 3 пшика обычно достаточно. Начните вообще с одного брызгания, ведь вы всегда можете добавить больше позже, если будет нужно.
- Вряд ли стоит наносить на одежду – чтобы избежать пятен и не изменить аромат. Хотя если у вашего парфюма низкое содержание алкоголя, можно легонько распылить и на одежду.
- Более легкого эффекта парфюма можно достичь, распылив его и пройдя сквозь "облачко". Речь о расстоянии в примерно 15 сантиметров от кожи.
- Вы также можете слегка сбрызнуть духами волосы – для дополнительного, более заметного ароматического шлейфа. Но также не переусердствуйте, если ваш аромат сильный.