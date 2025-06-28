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28 червня, 06:51
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Вони підкорили експертів після ретельного тестування: найкращі 25 парфумів 2025 року

Едуард Хомченко
Основні тези
  • Представляємо добірку з 25 найкращих чоловічих парфумів 2025 року, протестованих експертами з урахуванням миттєвого ефекту, проєкції, стійкості, вигляду флакона та співвідношення ціни та якості.
  • Серед парфумів у списку – Acqua di Parma, Tom Ford, Dior, Chanel, Hugo Boss, Creed та багато інших, кожен з яких містить секрет ідеального аромату для чоловіка.

Відверто кажучи, суто чоловічих ароматів не існує. Ви побачите написи на пляшках, коробках та в рекламних кампаніях – pour homme та pour femme. Але це лише маркетинг, а межі давно розмилися.

А проте – справді існують аромати, розроблені спеціально для смаків та очікувань чоловіків. От саме про добірку таких розповість сьогодні 24 Канал із посиланням на Independent.

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Розповідаємо про 25 топових чоловічих парфумів 2025 року, протестованих експертами

Деякі аромати сезонні, підходять для літа чи зими, інші правильно звучатимуть тільки за певних обставин, як-от в офісі чи на романтичному побаченні. Але ясна правда одна: аромат – це дуже потужний інструмент.

Він викликає в людей певні емоції, повертає у минуле, доповнює образ тощо. От тільки вибрати свій знаковий аромат – завдання нелегке. Щоб допомогти вам у цьому, фахівці видання протестували безліч парфумівнаносили їх на початку дня на шию, зап'ястя та груди, і залишали на шкірі на день.

Вони враховували миттєвий ефект, проєкцію – наскільки далеко від шкіри відчувається запах, і стійкість. Також не забули й про вигляд флакона та співвідношення ціни та якості. У підсумку вдалося сформувати перелік із 25 найкращих чоловічих парфумів 2025 року. Ось він:

Кожен із цих парфумів містить секрет ідеального аромату для чоловіка, і кожен – особливий / Колаж 24 Каналу фото виробників

  • Acqua di Parma colonia eau de cologne.
  • Mäurer & Wirtz 4711 eau de cologne.
  • Tom Ford neroli portofino eau de parfum.
  • Jo Malone lime basil and mandarin cologne.
  • Dior eau sauvage eau de toilette.
  • Tom Ford oud wood eau de parfum.
  • Chanel bleu de Chanel parfum spray.
  • Hugo Boss Boss bottled aftershave.
  • Creed Aventus eau de parfum.
  • Loewe solo cedro eau de toilette.
  • Hermès terre d’Hermès eau de toilette.
  • Roja Parfums vetiver parfum pour homme.
  • Givency gentleman eau de toilette.
  • Le Labo patchouli 24.
  • Beaufort fathom V eau de parfum.
  • Chanel allure homme sport cologne sport spray.
  • Giorgio Armani acqua di gio eau de toilette.
  • Dior sauvage parfum.
  • Gucci guilty pour homme parfum.
  • Montblanc legend eau de toilette.
  • YSL y for men eau de toilette.
  • Jean Paul Gaultier le male eau de toilette.
  • Maison Francis Kurkdjian l’homme a la rose eau de parfum.
  • Czech & Speake no. 88 cologne spray.
  • Editions de Parfums by Frederic Malle synthetic nature.