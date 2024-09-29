"Превратилась в тюрьму": звезда Playboy пожаловалась на свою бешеную популярность

Звезда Playboy Джанайна Празерес рассказала, что у того, что она выглядит так хорошо, есть и обратная сторона. От нее ожидают постоянного "совершенства". Девушка поделилась своими трудностями.

Джанайна Празерес потратила 758 000 фунтов стерлингов на пластическую операцию, чтобы привлечь к себе внимание. И это сработало – после операции она выиграла конкурс "Идеальная женщина" по версии Playboy, пишет Daily Star.

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У популярности – обратная сторона

К сожалению, в привлечении такого внимания были и определенные недостатки. 35-летняя бразильянка говорит, что порой ее привлекательность может напоминать "тюрьму", из-за того, как люди реагируют на нее.

Люди ожидают, что я всегда буду безупречной. Любой маленький недостаток становится поводом для критики. Например, если я без макияжа, я получаю комментарии, что я выгляжу как совсем другой человек,

– заметила она.

По ее словам, ожидания не только истощает, но и отдаляет ее от более беззаботной и спонтанной жизни. Ее внешность "превратилась в тюрьму".



Джанайна – звезда Playboy / Фото из инстаграма Джанайны

Джанайна ненавидит, что мужчины объективируют ее, а женщины не хотят дружить с ней. Она сказала: "Слишком красивая внешность иногда заставляет людей рассматривать меня как объект или трофей".

"Также трудно поддерживать дружбу с женщинами, поскольку я часто чувствую атмосферу соперничества и зависти. Это затрудняет формирование настоящих отношений", – говорит Джанайна.

Она научилась стоять за себя и устанавливать границы, чтобы люди уважали ее не только за ее внешность. Некоторые рабочие возможности даже были ограничены, потому что красота Джанайны часто затмевает другие ее качества, что приводит к недооценке профессиональных навыков девушки.

Несмотря на негатив, Джанайна не планирует отказываться от пластических операций. В прошлом она сделала три пластики носа, бразильскую подтяжку ягодиц, удаление ребер, три операции на груди и тому подобное.

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Более того, она тратит много времени на поддержание своего вида. Каждые три месяца она делает инъекции ботокса и наполнителя для губ. Кроме того, она прошла лазерное лечение и установила виниры.

Она не собирается останавливаться – даже если некоторые реакции на ее внешность являются негативными. Джанайна добавила: "Мое путешествие еще не закончилось – сейчас я прохожу операцию по реконструкции ягодиц стоимостью 100 000 долларов".

То, что меня считают "идеальной", не определяет, кем я являюсь на самом деле. Во мне гораздо больше, чем видят люди,

– подчеркнула она.

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Девушка выразила надежду, что в будущем женщин будут признавать не только за их красоту, но и за другие качества и заслуги.