Так, в своем инстаграме DJ Korolova выложила серию горячих кадров. На них она позирует в ярком купальнике, который выигрышно подчеркивает ее безупречные формы.

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Подписчики в восторге от DJ Korolova

Собственно, отдыхает красавица перед своим выступлением, запланированным на 28 сентября. И в своей заметке она не только поздоровалась со всеми в Дубае, но и заметила, что не может дождаться завтрашнего дня.

DJ Korolova выложила горячие кадры в купальнике / Фото из инстаграма DJ Korolova

Подписчики DJ Korolova не сдерживали восторга. Они буквально засыпали ее как лайками, так и комплиментами. Традиционно мы оставляем здесь лишь часть из них, чтобы передать весь восторг:

"Ты, как пожар. Такая удивительная. Люблю";

"Очень красивая крошка";

"Потрясающая";

"Фантастическая женщина";

"Ты завораживаешь каждого";

"Дорогая, ты лучшая";

"Какая ты милая";

"Волшебная".

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И хотя мы не имеем возможности насладиться выступлением DJ Korolova, это не мешает нам ею восхищаться. Мы подписываемся под каждым из этих комментариев и очень радуемся, когда она делится с нами интересным контентом в сети.