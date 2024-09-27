Так, в своем инстаграме DJ Korolova выложила серию горячих кадров. На них она позирует в ярком купальнике, который выигрышно подчеркивает ее безупречные формы.
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Подписчики в восторге от DJ Korolova
Собственно, отдыхает красавица перед своим выступлением, запланированным на 28 сентября. И в своей заметке она не только поздоровалась со всеми в Дубае, но и заметила, что не может дождаться завтрашнего дня.
DJ Korolova выложила горячие кадры в купальнике / Фото из инстаграма DJ Korolova
Подписчики DJ Korolova не сдерживали восторга. Они буквально засыпали ее как лайками, так и комплиментами. Традиционно мы оставляем здесь лишь часть из них, чтобы передать весь восторг:
- "Ты, как пожар. Такая удивительная. Люблю";
- "Очень красивая крошка";
- "Потрясающая";
- "Фантастическая женщина";
- "Ты завораживаешь каждого";
- "Дорогая, ты лучшая";
- "Какая ты милая";
- "Волшебная".
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И хотя мы не имеем возможности насладиться выступлением DJ Korolova, это не мешает нам ею восхищаться. Мы подписываемся под каждым из этих комментариев и очень радуемся, когда она делится с нами интересным контентом в сети.