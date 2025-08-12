Слово "джентльмен" и сегодня является часто употребляемым – от бытовых разговоров до мужских порталов. Но понять его уже не так просто, ведь джентльменами называют сейчас крайне разных мужчин.

Так на как можно сформулировать определение этого понятия сегодня? Каким мы видим джентльмена в 2025 году? 24 Канал со ссылкой на Gentleman's Gazette расскажет об этом подробно.

10 признаков лучшей версии современного мужчины: что значит быть джентльменом сегодня?

Кем был джентльмен во времена, когда это понятие только появилось? Сто лет назад джентльменом называли мужчину богатого и с высоким социальным статусом. Это был якобы вежливый рыцарь, благородного происхождения, возможно, из королевского двора.

Сегодня к слову джентльмен больше не приписывают титулованность, и так не называют мужчин, которым никогда не приходилось работать. Тем более – это не мужчины с определенным происхождением, потому что теперь надо заслужить, чтобы тебя назвали джентльменом.

Богатства и власти мало, они не являются частью современного определения джентльмена, и за них не купишь уважение. Сегодня термин джентльмен намного сложнее, и при этом любой мужчина может быть джентльменом, если захочет. Но для этого надо понимать, что:

Джентльмен не идеален. Мы все ежедневно делаем ошибки, выбор, суждения, и джентльмен это знает. Поэтому не считает себя совершенным, но берет на себя ответственность за то, что может контролировать – свои действия, знания и видение мира.

Джентльмен имеет высокие стандарты. Они касаются качества, ценности и функциональности вещей, которыми мужчина владеет и которые он делает. И он требует от себя столько же, сколько от других.

Джентльмен хорошо одет. Одеваться хорошо – это не о деньгах, а о тщательном подборе одежды и аксессуаров в соответствии с возможностями, ситуацией, сезоном, событием и собственным стилем. Одежда джентльмена показывает, что он признает его силу, понимает впечатление, которое производит, и свою роль в обществе. И джентльмен не использует одежду, чтобы шокировать, вызывать зависть или хвастаться.

Джентльмен имеет хорошие манеры. Он вежлив, он говорит "пожалуйста" и "спасибо", он относится к другим так, как хочет, чтобы относились к нему. Он является равноправным партнером в разговоре и демонстрирует хорошие манеры за домашним столом и знание этикета в ресторанах.

Современный джентльмен – это больше, чем деньги, стиль и манеры / Фото fxquadro@freepik

Джентльмен открыт к новому. Он не считает, что его мысли и знания являются полными и неоспоримыми. Он стремится учиться, открыт к новым идеям, принимает конструктивную критику и воспринимает неудачи как путь к росту. Джентльмен умеет поставить себя на место других, чтобы понимать альтернативу.

Джентльмен любопытен и информирован. В наше время легко погрязнуть в рутине сон – работа – соцсети – сон, но джентльмен не попадает в эту ловушку. Он может легко поддерживать беседу на разные темы и интересуется миром.

Действия джентльмена соответствуют его словам. То есть джентльмен дает только те обещания, которые намерен выполнить. И джентльмен относится к людям с уважением. Ко всем – женщинам, коллегам, начальникам, официантам и так далее. Потому что все люди созданы равными.

Джентльмен различает высокомерие и уверенность. Высокомерный человек считает себя важнее других и опирается на собственное мнение о себе. Джентльмен верит в себя и свои способности независимо от других людей.

Джентльмен использует власть не ради себя. Если он находится у власти, то применяет ее не эгоистично, не для мести, не для выгоды, и не нарушая права других.

Джентльмен относится к людям с презумпцией невиновности. Водитель, подрезавший вас на дороге, возможно, услышал плохие новости. Друг, который не ответил на ваш звонок, может быть просто перегружен работой. Джентльмен не спешит с негативными выводами о других.

Наивысшее достижение – когда вас признает джентльменом ваше окружение. Ведь в основе этого понятия лежит честь, которую могут предоставить только другие люди.