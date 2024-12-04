Это значительный плюс относительно возможностей, но есть и минус – человеческая изобретательность создала немало порой непонятных терминов. Casual Chic, Smart Casual, Cocktail, Black Tie, White Tie – что все это значит? 24 Канал объяснит со ссылкой на GQ.

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Современные виды дресс-кодов: как называются и что требуют

Casual Chic, Smart Casual. Базовый перевод – умный повседневный. Он может варьироваться от костюма без галстука, пиджака с темными джинсами до комбинации пиджака и брюк другого цвета, в зависимости от формальности мероприятия. Комбинации могут быть разными, от рубашки с открытым воротником до вязаного изделия, водолазки, джемпера с вырезом или поло.

Базовый перевод – умный повседневный. Он может варьироваться от костюма без галстука, пиджака с темными джинсами до комбинации пиджака и брюк другого цвета, в зависимости от формальности мероприятия. Комбинации могут быть разными, от рубашки с открытым воротником до вязаного изделия, водолазки, джемпера с вырезом или поло. Cocktail. Когда в дресс-коде указано "коктейль", это означает, что желательно надеть костюм, и желательно темного цвета. Вот так просто. Брать галстук или нет – зависит от формальности коктейльной вечеринки или другого мероприятия, на которое вас пригласили с указанием такого дресс-кода.

Casual Chic, Smart Casual, Cocktail, Black Tie, White Tie – что все это значит / Фото freepik

Sport. Здесь мы на более раскованной территории – это пара чиносов или джинсов, рубашка или поло, удобная обувь, например мокасины или кроссовки.

Здесь мы на более раскованной территории – это пара чиносов или джинсов, рубашка или поло, удобная обувь, например мокасины или кроссовки. White Tie, Strict etiquette. Белый галстук-бабочку следует носить только с фраками, и это самая формальная тройка в мужских гардеробах сегодня. Хотя она уже не так распространена, как в прошлые века.

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