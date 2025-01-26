Эксперт из Мии Халифы, который заражал стажеров герпесом: экс-сотрудник Google поразил своим резюме

В странном эксперименте бывший работник Google указал в своем резюме странный пункт. Он отметил, что является "экспертом Мии Халифы".

Чтобы проверить, сколько людей пригласят его на собеседование, несмотря на поддельное резюме, нью-йоркский карьерный эксперт Джерри Ли решил испытать работодателей на прочность. Подробнее об эксперименте пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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В своем резюме Джерри утверждал, что является экспертом по всем вопросам, связанных с Миа Халифой, и что он знает все о звезде фильмов для взрослых.

Обратим внимание! Миа Халифа, которая ушла из порноиндустрии более 10 лет назад, является одной из самых узнаваемых звезд фильмов для взрослых в индустрии, и сейчас известна благодаря своему статусу знаменитости и большому количеству поклонников в социальных сетях и на сайте OnlyFans.

Джерри, который работал в Google до 2020 года, решил добавить к своему резюме несколько "красных флажков", чтобы проверить, не проигнорируют ли их рекрутеры из-за опыта работы в крупной технологической компании.

Первым изменением, которое он сделал, было заменить свое имя на Kismma D. Nhuhts (то есть "поцелуй меня в яйца"). Затем карьерный эксперт добавил весь обычный опыт, который можно было бы ожидать от бывшего работника Google, например, навыки кодирования, искусственного интеллекта и JavaScript, но украдкой добавил, что он является экспертом по Мии Халифы.

Далее в своем резюме Джерри добавил, что на предыдущей должности он заразил герпесом 60 процентов стажеров, а также добавил, что в колледже он был рекордсменом по количеству выпитой водки за один вечер.

Прошло около шести недель с тех пор, как мы начали этот эксперимент, – сказал он. – Мы получили 29 долбаных интервью.

Он получил 29 приглашений на интервью / Фото freepik

Джерри объяснил, что был шокирован результатами, добавив, что это дало ему три огромных урока по созданию лучших резюме.

"Сосредоточьтесь на сильных пунктах, четких названиях вакансий и влиянии, который вы сделали. Это основа вашего резюме. Точки и размер шрифта – это мелкие детали, но именно благодаря им вас заметят", – говорит он.

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Джерри добавил, что громкие имена привлекают внимание. Но призвал не волноваться, если вы не работали в "большой компании". Следует просто убедиться, что ваши достижения подтверждаются количественными результатами. Речь идет о навыках, которыми вы обладаете, а не только о том, где вы их отшлифовали.