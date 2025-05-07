На каких автомобилях гонял Джо Голдберг из "Ты" по своим темным и не только делам
- В каждом сезоне сериала "Ты" Джо Голдберг управлял разными автомобилями, от Buick до Jaguar.
- Эти машины отражают эволюцию персонажа и его адаптацию к новой среде и обстоятельствам.
Премьера 5 сезона сериала "Ты" состоялась на Netflix 24 апреля. Хороший повод, чтобы взглянуть на автомобили, в которых передвигался главный герой Джо Голдберг.
Его сыграл, к слову, Пенн Беджли, и он является сердцем и душой сериала. Рассказываем подробнее на 24 Канале со ссылкой на GQ об автопарке центрального персонажа "Ты".
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Какие машины выбирал главный герой сериала "Ты" в каждом сезоне
В течение предыдущих 4 сезонов Джо Голдберг постоянно перевоплощался, чтобы приспособиться к новой среде и новым жертвам своей одержимости. Поэтому, он постоянно переезжал между городами. И центральное место в его адаптации занимали автомобили, на которых герой ездил в каждом сезоне.
- Сезон первый – Buick Skylark. Эту модель производили с 1953 по 1998. Ее дизайн и характеристики значительно менялись, отражая автомобильные тенденции каждого десятилетия. Изначально его задумывали как лимитированную серию роскошного кабриолета в честь 50-летия Buick. В 60-х и 70-х Skylark эволюционировал в среднеразмерное купе и седан, который как раз мы и видим в сериале "You". А в 80-х и 90-х годах он превратился в переднеприводный компактный седан, ориентированный больше на эффективность и доступность, чем на роскошь или мощность.
- Сезон второй – Toyota Prius. Новаторская гибридная модель дебютировала в 1997 и стала поворотным моментом в автомобильной индустрии как первый серийный гибридный автомобиль. Разработанный с акцентом на энергоэффективность и экологичность, он сочетает в себе бензиновый двигатель с электродвигателем, управляемый гибридной системой самоподзарядки, которая оптимизирует потребление топлива и уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу. Prius имеет и передовые системы безопасности, ассистентов вождения и прочную репутацию механической надежности.
Знакомьтесь – на этих авто ездил Джо Голдберг в каждом сезоне "Ты" / Фото производителей
- Сезон третий – Lexus RX. Роскошный внедорожник среднего размера, сочетающий в себе изящество, передовые технологии и плавный изысканный ход. С момента запуска в 1998 он стал одной из самых успешных моделей бренда благодаря акценту на комфорте, качества сборки и надежности. Он доступен с гибридной силовой установкой, которая сочетает в себе экономичность и мощность, а также передний или полный привод в зависимости от версии. Приоритетами его езды являются плавность хода и акустическая изоляция.
- Сезон четвертый – Mercedes S-Class. Флагманский роскошный седан немецкого бренда, известен во всем мире изысканностью, технологическими инновациями и высочайшим уровнем комфорта. С момента создания он был эталоном в премиум-сегменте, постоянно внедряя достижения в области безопасности, помощи в управлении и информационно-развлекательных систем. S-Class предлагают с рядом силовых агрегатов, среди которых 6- и 8-цилиндровые варианты, как бензиновые, так и гибридные, все с задним или полным приводом 4MATIC.
- Сезон пятый – Jaguar MK2. Этот британский роскошный седан выпускали с 1959 по 1967, он известен классической элегантностью, изысканностью интерьера и впечатляющими для того времени характеристиками. Его внешний дизайн является культовым, с округлыми линиями, заметной хромированной решеткой радиатора, четко очерченными колесными арками и компактным силуэтом, что придает ему спортивный вид и аристократической выразительности. Под капотом – 6-цилиндровые двигатели, с 3,8-литровой версией. Это авто ценит как элита, так и британская полиция и автолюбители.