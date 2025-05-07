На каких автомобилях гонял Джо Голдберг из "Ты" по своим темным и не только делам

Премьера 5 сезона сериала "Ты" состоялась на Netflix 24 апреля. Хороший повод, чтобы взглянуть на автомобили, в которых передвигался главный герой Джо Голдберг.

Его сыграл, к слову, Пенн Беджли, и он является сердцем и душой сериала. Рассказываем подробнее на 24 Канале со ссылкой на GQ об автопарке центрального персонажа "Ты".

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Какие машины выбирал главный герой сериала "Ты" в каждом сезоне

В течение предыдущих 4 сезонов Джо Голдберг постоянно перевоплощался, чтобы приспособиться к новой среде и новым жертвам своей одержимости. Поэтому, он постоянно переезжал между городами. И центральное место в его адаптации занимали автомобили, на которых герой ездил в каждом сезоне.

Сезон первый – Buick Skylark. Эту модель производили с 1953 по 1998. Ее дизайн и характеристики значительно менялись, отражая автомобильные тенденции каждого десятилетия. Изначально его задумывали как лимитированную серию роскошного кабриолета в честь 50-летия Buick. В 60-х и 70-х Skylark эволюционировал в среднеразмерное купе и седан, который как раз мы и видим в сериале "You". А в 80-х и 90-х годах он превратился в переднеприводный компактный седан, ориентированный больше на эффективность и доступность, чем на роскошь или мощность.

Эту модель производили с 1953 по 1998. Ее дизайн и характеристики значительно менялись, отражая автомобильные тенденции каждого десятилетия. Изначально его задумывали как лимитированную серию роскошного кабриолета в честь 50-летия Buick. В 60-х и 70-х Skylark эволюционировал в среднеразмерное купе и седан, который как раз мы и видим в сериале "You". А в 80-х и 90-х годах он превратился в переднеприводный компактный седан, ориентированный больше на эффективность и доступность, чем на роскошь или мощность. Сезон второй – Toyota Prius. Новаторская гибридная модель дебютировала в 1997 и стала поворотным моментом в автомобильной индустрии как первый серийный гибридный автомобиль. Разработанный с акцентом на энергоэффективность и экологичность, он сочетает в себе бензиновый двигатель с электродвигателем, управляемый гибридной системой самоподзарядки, которая оптимизирует потребление топлива и уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу. Prius имеет и передовые системы безопасности, ассистентов вождения и прочную репутацию механической надежности.

Знакомьтесь – на этих авто ездил Джо Голдберг в каждом сезоне "Ты" / Фото производителей