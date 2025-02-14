Украинская порнозвезда поздравила с Днем Валентина: ее образ не на шутку взбудоражил сеть

В День святого Валентина Джозефина Джексон решила поздравить своих подписчиков с праздником. Она выложила целую серию кадров, на которых позирует в комплекте нижнего белья красного цвета.

Кадры из фотосессии украинская порнозвезда выложила в своем инстаграме, пишет 24 Канал. Айда смотреть фотографии, которыми Джозефина Джексон поздравила поклонников с Днем Валентина!

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Джозефина Джексон выложила горячие валентинки

Счастливого Дня Валентина,

– написала Джозефина Джексон.

Ее публикация не на шутку взбудоражила пользователей сети. Они оставили тысячи лайков и десятки комментариев. В них как поздравляют порнозвезду с праздником, так и воспевают ее красоту. Вот некоторые из комментариев под заметкой:

"Хорошее фото";

"Красавица! С Днем Валентина";

"Вау, какая Валентинка! Пожар!";

"Ты очень красивая";

"С Днем влюбленных";

"Ты действительно самая красивая в любой ситуации. Нет никого красивее тебя. Ты уникальна";

"Люблю тебя очень сильно";

"Красивый и сексуальный ангел;

"Мне бы такую валентинку";

"Идеальная женщина с совершенным телом и неземной красотой. Выходи за меня замуж".

Джозефина Джексон снялась в горячей фотосессии / Фото из инстаграма Джексон

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К слову, эту соблазнительную фотосессию Джозефины Джексон сделал фотограф Андрей Крымовский. И, имеем подозрение, это не последнее их сотрудничество.