Укр Рус
Gentleman Девушка дня Украинская порнозвезда поздравила с Днем Валентина: ее образ не на шутку взбудоражил сеть
14 февраля, 23:11
2

Украинская порнозвезда поздравила с Днем Валентина: ее образ не на шутку взбудоражил сеть

Эдуард Хомченко

В День святого Валентина Джозефина Джексон решила поздравить своих подписчиков с праздником. Она выложила целую серию кадров, на которых позирует в комплекте нижнего белья красного цвета.

Кадры из фотосессии украинская порнозвезда выложила в своем инстаграме, пишет 24 Канал. Айда смотреть фотографии, которыми Джозефина Джексон поздравила поклонников с Днем Валентина!

Вам будет интересно "Я – Мадам квас": бывшая стриптизерша ответила на вопросы, которые вы стеснялись задать

Джозефина Джексон выложила горячие валентинки

Счастливого Дня Валентина,
– написала Джозефина Джексон.

Ее публикация не на шутку взбудоражила пользователей сети. Они оставили тысячи лайков и десятки комментариев. В них как поздравляют порнозвезду с праздником, так и воспевают ее красоту. Вот некоторые из комментариев под заметкой:

  • "Хорошее фото";
  • "Красавица! С Днем Валентина";
  • "Вау, какая Валентинка! Пожар!";
  • "Ты очень красивая";
  • "С Днем влюбленных";
  • "Ты действительно самая красивая в любой ситуации. Нет никого красивее тебя. Ты уникальна";
  • "Люблю тебя очень сильно";
  • "Красивый и сексуальный ангел;
  • "Мне бы такую валентинку";
  • "Идеальная женщина с совершенным телом и неземной красотой. Выходи за меня замуж".

Джозефина Джексон снялась в горячей фотосессии / Фото из инстаграма Джексон

Смотрите также Бонни Блу переспала с более 1000 мужчин: показываем ее самые жаркие фото из инстаграма

К слову, эту соблазнительную фотосессию Джозефины Джексон сделал фотограф Андрей Крымовский. И, имеем подозрение, это не последнее их сотрудничество.