9 способов открыть бутылку без открывалки
11 августа 2024, 22:28Читати новину українською
Источник:The Art of Manliness
Вы приехали в кемпинг с друзьями и пивом в переносном холодильнике, но вдруг поняли, что забыли открывалку дома. К счастью, это не проблема – есть несколько способов для удачной импровизации.
Используйте любой из этих 9 трюков, чтобы откупорить бутылку. Это можно смело делать каждый раз, когда бы вы ни оказались без открывалки.
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Как открыть бутылку без открывалки
- Первый способ – неподвижный край или столешница. Будьте осторожны, поскольку этот способ может повредить столешницу (не делайте это на дереве).
- Второй способ – защелка дверцы автомобиля. Зацепите колпачок с нижней стороны и нажмите на него с силой вниз.
- Третий способ – ключ. Краями ключа понемногу отгибайте колпачок вверх, пока его не удастся снять.
- Четвертый способ – лист бумаги. Сложите пополам 6 раз, а затем с помощью рычага снимите крышечку.
- Пятый способ – зажигалка. Используйте зажигалку с плоской стороной, а палец – как точку опоры.
- Шестой способ – обручальное кольцо. Будьте осторожны, чтобы не повредить его, особенно если оно золотое.
- Седьмой способ – молоток. Перевернув молоточек вверх дном, снимите крышечку.
- Восьмой способ – резиновая лента. Оберните ленту вокруг краев колпачка, скрутите и потяните.
- Девятый способ – нож для масла. Вставьте нож под крышку и выкрутите края, затем постучите по твердой поверхности.
9 способов открыть бутылку без открывалки / Иллюстрация The Art of Manliness