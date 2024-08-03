Конечно, что этот навык на самом деле нужен и полезен для каждого человека, безотносительно к полу. Учитывая это, мы предлагаем иллюстрированное руководство одного из таких навыков – замены спущенного колеса.
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Как заменить спущенное колесо автомобиля
Возможно, у вас будет помощь на дороге, возможно, ее не будет. В любом случае – вы должны знать, как самостоятельно заменить спущенное колесо. Вы никогда не знаете, понадобится ли помощь лично вам, близкому человеку, или даже незнакомцу.
Заменяем спущенное колесо и / Иллюстрация The Art of Manliness
- Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите аварийный тормоз и аварийную световую сигнализацию, установите колодку на шину диагонально напротив спущенного колеса и выньте запасное колесо из автомобиля (верим, что оно у вас есть).
- Снимите колпак, чтобы иметь доступ к гайкам. Ослабьте гайки с помощью гаечного ключа. Но не снимайте ни одну из них – ослабьте ровно настолько, чтобы они "хрустнули".
- Поместите домкрат под автомобилем возле прочной части рамы. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно его разместить. Поворачивайте кривошип на конце домкрата вручную, пока он не коснется рамы.
- Добавьте ручку домкрата для рычага. Поворачивайте ручку, пока колесо не поднимется достаточно высоко над землей, чтобы вы могли снять шину. Не просовывайте руки или ноги под автомобиль – он может упасть и травмировать вас.
- Теперь снимите гайки с колеса, повернув их против часовой стрелки, и держите их в колпаке, чтобы они не скатились. Снимите спущенное колесо и положите его на землю. Вы же не хотите, чтобы оно скатилось.
- Соедините запасное колесо с колесными шпильками и установите на автомобиль. После того как колесо стало, установите гайки на место и затяните их вручную, а затем гаечным ключом, пока не почувствуете сильного сопротивления.
- Опускайте домкрат, пока колесо не станет на землю. Закончите затягивание гаек наконечников. Чтобы затянуть гайки как можно туже, используйте силу звездообразного ключа.
- Не забывайте, что на запасных шинах нельзя ездить на большие расстояния или на высокой скорости, поэтому поезжайте медленно и как можно быстрее отремонтируйте и замените спущенное колесо.