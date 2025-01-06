Почему не стоит пытаться "наверстывать" пропущенную тренировку

Вы пропускаете тренировку и чувствуете вину? А потом пытаетесь компенсировать это, добавляя километры или подходы к следующей тренировке?

По мнению профессионалов, это неправильный путь. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Как правильно двигаться дальше, если вы пропустили 1 пробежку или 5

Когда вы пропускаете тренировки, появляется соблазн подумать: "Я должен сделать больше завтра". Но, говорит Джон Реглин, профессор кафедры кинезиологии в Университете Индианы, здесь надо быть осторожными и не перегружать себя.

Если вы пропустили хотя бы одну пробежку, не наверстывайте. В этом нет смысла, просто отпустите это. Одна тренировка не создает и не нарушает тренировочный план,

– соглашается сертифицированный RRCA тренер по бегу Эшли Матео.

Раглин и Матео говорят это не для того, чтобы спасти вас от чувства вины. А дело в рисках, которым вы подвергаетесь, когда пытаетесь наверстать упущенное в тренировках.

Безусловно, травма может произойти, но также перенапряжение может разрушить ваши тренировки. Это называется дисфункциональной перетренировкой – спортсмены тренируются настолько настойчиво, что начинают терять позиции вместо того, чтобы набирать их,

– говорит Раглин.

А если у вас возникнет синдром перетренированности, на восстановление могут уйти недели или даже месяцы.

Усиливать следующие тренировки, если вы пропустили предыдущую – не очень правильный путь / Фото freepik

Если вы постоянно чувствуете усталость или боль, не имеете мотивации бегать и чувствуете, что должны только потому, что это есть в вашем тренировочном плане – вероятно, ваше тело говорит вам, что вам нужен отдых,

– говорит Матео.

А тут выплывает новый подводный камень. 50% людей, которые начинают программу физических упражнений, в конце концов бросают её – и чувство вины и неудачи является причиной значительной части этих отказов.

Так что же делать?

Прежде всего, изменить свое мышление относительно программы тренировок. Обобщенные планы тренировок, которые вы себе где-то нашли, не являются неизменными, их нужно адаптировать к своей жизни. Тот, кто тренируется ежедневно, имеет дело с рядом жизненных стрессов – работа, дети, друзья, путешествия и тому подобное. Поэтому когда часть вашей жизни становится хаотичной, стоит немного приостановить физические упражнения.

тренировок. Обобщенные планы тренировок, которые вы себе где-то нашли, не являются неизменными, их нужно адаптировать к своей жизни. Тот, кто тренируется ежедневно, имеет дело с рядом жизненных стрессов – работа, дети, друзья, путешествия и тому подобное. Поэтому когда часть вашей жизни становится хаотичной, стоит немного приостановить физические упражнения. С другой стороны, если вы пропускаете тренировки, стоит спросить себя – почему . Это просто из-за вашего графика, или вы чувствовали чрезмерную усталость? Понимание ответа может пролить свет на то, как двигаться дальше, и помочь вам сформировать свою программу в соответствии с вашим образом жизни.

. Это просто из-за вашего графика, или вы чувствовали чрезмерную усталость? Понимание ответа может пролить свет на то, как двигаться дальше, и помочь вам сформировать свою программу в соответствии с вашим образом жизни. Ну, а если вы относитесь к тем, кто никак не может избавиться от ощущения, что нужно наверстать пропущенное – добавьте 10 минут растяжки или ходьбы к следующей тренировке, чтобы почувствовать, что вы делаете что-то полезное для своего тела.

Но в конце концов – пропущенная тренировка часто приносит больше пользы, чем вреда, и означает лишь дополнительный день отдыха.