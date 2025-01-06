Чому не варто намагатися "надолужувати" пропущене тренування

Ви пропускаєте тренування і відчуваєте провину? А потім намагаєтеся компенсувати це, додаючи кілометри або підходи до наступного тренування?

На думку професіоналів, це неправильний шлях. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Як правильно рухатися далі, якщо ви пропустили 1 пробіжку або 5

Коли ви пропускаєте тренування, з'являється спокуса подумати: "Я повинен зробити більше завтра". Але, каже Джон Реглін, професор кафедри кінезіології в Університеті Індіани, тут треба бути обережними та не перевантажувати себе.

Якщо ви пропустили хоча б одну пробіжку, не надолужуйте. У цьому немає сенсу, просто відпустіть це. Одне тренування не створює і не порушує тренувальний план,

– погоджується сертифікована RRCA тренерка з бігу Ешлі Матео.

Раглін і Матео кажуть це не для того, щоб врятувати вас від почуття провини. А справа у ризиках, яких ви зазнаєте, коли намагаєтеся надолужити згаяне у тренуваннях.

Безумовно, травма може статися, але також перенапруження може зруйнувати ваші тренування. Це називається дисфункціональним перетренуванням – спортсмени тренуються настільки наполегливо, що починають втрачати позиції замість того, щоб набирати їх,

– каже Раглін.

А якщо у вас виникне синдром перетренованості, на відновлення можуть піти тижні або й місяці.

Посилювати наступні тренування, якщо ви пропустили попереднє – не дуже правильний шлях / Фото freepik

Якщо ви постійно відчуваєте втому або біль, не маєте мотивації бігати й відчуваєте, що повинні тільки тому, що це є у вашому тренувальному плані – ймовірно, ваше тіло говорить вам, що вам потрібен відпочинок,

– каже Матео.

А тут виринає новий підводний камінь. 50% людей, які починають програму фізичних вправ, зрештою кидають її – і почуття провини й невдачі є причиною значної частини цих відмов.

То що ж робити?

Передовсім, змінити своє мислення щодо програми тренувань. Узагальнені плани тренувань, які ви собі десь знайшли, не є незмінними, їх потрібно адаптувати до свого життя. Той, хто тренується щодня, має справу з низкою життєвих стресів – робота, діти, друзі, подорожі тощо. Тож коли частина вашого життя стає хаотичною, варто трохи призупинити фізичні вправи.

тренувань. Узагальнені плани тренувань, які ви собі десь знайшли, не є незмінними, їх потрібно адаптувати до свого життя. Той, хто тренується щодня, має справу з низкою життєвих стресів – робота, діти, друзі, подорожі тощо. Тож коли частина вашого життя стає хаотичною, варто трохи призупинити фізичні вправи. З іншого боку, якщо ви пропускаєте тренування, варто запитати себе – чому . Це просто через ваш графік, чи ви відчували надмірну втому? Розуміння відповіді може пролити світло на те, як рухатися далі, і допомогти вам сформувати свою програму відповідно до вашого способу життя.

. Це просто через ваш графік, чи ви відчували надмірну втому? Розуміння відповіді може пролити світло на те, як рухатися далі, і допомогти вам сформувати свою програму відповідно до вашого способу життя. Ну, а якщо ви належите до тих, хто ніяк не може позбутися відчуття, що потрібно надолужити пропущене – додайте 10 хвилин розтяжки або ходьби до наступного тренування, щоб відчути, що ви робите щось корисне для свого тіла.

Але зрештою – пропущене тренування часто приносить більше користі, ніж шкоди, і означає лише додатковий день відпочинку.