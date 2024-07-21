И вот интересно, на каких автомобилях каждый из героев, Райан Рейнольдс и Хью Джекман, ездит в реальной жизни? Оказывается, оба держат в гараже по 5 машин, причем Рейнольдс склонен к спортивным, а Джекман предпочитает минивэны.

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Какие автомобили имеет Райан Рейнольдс

Cadillac Escalade. Очень популярный на американском рынке роскошный внедорожник, оснащенный бензиновым двигателем 6.2 V8. Ходовая часть автомобиля является выдающейся, экстерьер имеет эксклюзивные детали, которые подчеркивают характер автомобиля.

Очень популярный на американском рынке роскошный внедорожник, оснащенный бензиновым двигателем 6.2 V8. Ходовая часть автомобиля является выдающейся, экстерьер имеет эксклюзивные детали, которые подчеркивают характер автомобиля. Lamborghini Aventador Roadster. Спортивный и элегантный суперкар. Монокок из углеродного волокна является жемчужиной в короне этой модели, которая содержит эксклюзивный технологический пакет. Машина разработана как идеальное сочетание производительности и изысканного стиля. Двигатель Aventador – 6,5-литровый V12.

Спортивный и элегантный суперкар. Монокок из углеродного волокна является жемчужиной в короне этой модели, которая содержит эксклюзивный технологический пакет. Машина разработана как идеальное сочетание производительности и изысканного стиля. Двигатель Aventador – 6,5-литровый V12. Mercedes-Benz 190 SL. Эту модель производили с 1955 по 1963. Автомобиль имеет 1,9-литровый 4-цилиндровый двигатель SOHC. Это авто не только воплощало идею амбициозности, но и особое видение спорткара в погоне за более приятной и комфортной ездой. Этих авто сделали только 25 881, 40% ушло на рынок США.

Эту модель производили с 1955 по 1963. Автомобиль имеет 1,9-литровый 4-цилиндровый двигатель SOHC. Это авто не только воплощало идею амбициозности, но и особое видение спорткара в погоне за более приятной и комфортной ездой. Этих авто сделали только 25 881, 40% ушло на рынок США. Tesla Model S. Электрический седан компании Илона Маска, который делают с 2012. Он предлагает детали, характерные для спортивных моделей, и более традиционную заднюю часть для прочности. Интерьер в фирменном минималистическом стиле производителя – благодаря централизации функций на сенсорном экране.

Электрический седан компании Илона Маска, который делают с 2012. Он предлагает детали, характерные для спортивных моделей, и более традиционную заднюю часть для прочности. Интерьер в фирменном минималистическом стиле производителя – благодаря централизации функций на сенсорном экране. Toyota Prius. Это самый продаваемый гибридный автомобиль, работающий на бензине и электричестве. Он очень популярен среди голливудских знаменитостей. Его дизайн рискованный и индивидуальный, направлен на достижение наилучшей аэродинамики. Двигатель 4-цилиндровый на 1,8 литра. Авто разгоняется от 0 до 100 за 10,6 секунды.

Такие машины есть у Райана Рейнольдса: смотрите фото производителей

Какие машины держит в гараже Хью Джекман

Audi Q7. Полноразмерный роскошный внедорожник, предлагающий сочетание изысканного стиля, внутреннего пространства, передовых технологий и мощных характеристик. Импозантный дизайн отличается изяществом и динамичностью на дороге. Двигатель 3,0-литровый V6 с эффективной гибридной технологией Mild, которая уменьшает расход топлива. Машина может вместить 7 пассажиров.

Полноразмерный роскошный внедорожник, предлагающий сочетание изысканного стиля, внутреннего пространства, передовых технологий и мощных характеристик. Импозантный дизайн отличается изяществом и динамичностью на дороге. Двигатель 3,0-литровый V6 с эффективной гибридной технологией Mild, которая уменьшает расход топлива. Машина может вместить 7 пассажиров. Audi R8. Суперспорткар с двигателем с гоночным характером. Бескомпромиссный дизайн, воплощающий идеальное сочетание характера, конкурентоспособности и эксклюзивности. Двухместный, и ускоряется с 0 до 100 за 3 секунды. Двигатель 5,2-литровый V10 с естественным всасыванием. Авто предлагает все последние достижения в области технологий и силовых установок.

Суперспорткар с двигателем с гоночным характером. Бескомпромиссный дизайн, воплощающий идеальное сочетание характера, конкурентоспособности и эксклюзивности. Двухместный, и ускоряется с 0 до 100 за 3 секунды. Двигатель 5,2-литровый V10 с естественным всасыванием. Авто предлагает все последние достижения в области технологий и силовых установок. Mercedes AMG G63. Высокопроизводительный роскошный внедорожник, который сочетает в себе культовый прочный дизайн G-класса с мощностью и изяществом линейки AMG. Интерьер сочетает в себе роскошь, передовые технологии и спортивные детали. Авто оснащено 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, разгоняется с места до 100 за 4,5 секунды.

Высокопроизводительный роскошный внедорожник, который сочетает в себе культовый прочный дизайн G-класса с мощностью и изяществом линейки AMG. Интерьер сочетает в себе роскошь, передовые технологии и спортивные детали. Авто оснащено 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, разгоняется с места до 100 за 4,5 секунды. Porsche 911 Carrera. Высокопроизводительный спортивный автомобиль, известный своей повышенной мощностью. Сочетает культовый дизайн, передовые технологии и исключительные эксплуатационные характеристики. Внутри салона – роскошная и спортивная атмосфера. Двигатель машина имеет 3,0-литровый 6-цилиндровый.

Высокопроизводительный спортивный автомобиль, известный своей повышенной мощностью. Сочетает культовый дизайн, передовые технологии и исключительные эксплуатационные характеристики. Внутри салона – роскошная и спортивная атмосфера. Двигатель машина имеет 3,0-литровый 6-цилиндровый. Land Rover Range Rover. Импозантный и выразительный внедорожник с плавными линиями и крепкой посадкой, что подчеркивает его способность с легкостью преодолевать пересеченную местность. Создан для того, чтобы обеспечить исключительные характеристики на дорогах и бездорожье. Оснащен современными системами полного привода, регулируемой пневматической подвеской и широким спектром функций безопасности и помощи водителю для уверенного вождения.

Такие машины есть у Хью Джексона: смотрите фото производителей