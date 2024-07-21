И вот интересно, на каких автомобилях каждый из героев, Райан Рейнольдс и Хью Джекман, ездит в реальной жизни? Оказывается, оба держат в гараже по 5 машин, причем Рейнольдс склонен к спортивным, а Джекман предпочитает минивэны.
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Какие автомобили имеет Райан Рейнольдс
- Cadillac Escalade. Очень популярный на американском рынке роскошный внедорожник, оснащенный бензиновым двигателем 6.2 V8. Ходовая часть автомобиля является выдающейся, экстерьер имеет эксклюзивные детали, которые подчеркивают характер автомобиля.
- Lamborghini Aventador Roadster. Спортивный и элегантный суперкар. Монокок из углеродного волокна является жемчужиной в короне этой модели, которая содержит эксклюзивный технологический пакет. Машина разработана как идеальное сочетание производительности и изысканного стиля. Двигатель Aventador – 6,5-литровый V12.
- Mercedes-Benz 190 SL. Эту модель производили с 1955 по 1963. Автомобиль имеет 1,9-литровый 4-цилиндровый двигатель SOHC. Это авто не только воплощало идею амбициозности, но и особое видение спорткара в погоне за более приятной и комфортной ездой. Этих авто сделали только 25 881, 40% ушло на рынок США.
- Tesla Model S. Электрический седан компании Илона Маска, который делают с 2012. Он предлагает детали, характерные для спортивных моделей, и более традиционную заднюю часть для прочности. Интерьер в фирменном минималистическом стиле производителя – благодаря централизации функций на сенсорном экране.
- Toyota Prius. Это самый продаваемый гибридный автомобиль, работающий на бензине и электричестве. Он очень популярен среди голливудских знаменитостей. Его дизайн рискованный и индивидуальный, направлен на достижение наилучшей аэродинамики. Двигатель 4-цилиндровый на 1,8 литра. Авто разгоняется от 0 до 100 за 10,6 секунды.
Такие машины есть у Райана Рейнольдса: смотрите фото производителей
Какие машины держит в гараже Хью Джекман
- Audi Q7. Полноразмерный роскошный внедорожник, предлагающий сочетание изысканного стиля, внутреннего пространства, передовых технологий и мощных характеристик. Импозантный дизайн отличается изяществом и динамичностью на дороге. Двигатель 3,0-литровый V6 с эффективной гибридной технологией Mild, которая уменьшает расход топлива. Машина может вместить 7 пассажиров.
- Audi R8. Суперспорткар с двигателем с гоночным характером. Бескомпромиссный дизайн, воплощающий идеальное сочетание характера, конкурентоспособности и эксклюзивности. Двухместный, и ускоряется с 0 до 100 за 3 секунды. Двигатель 5,2-литровый V10 с естественным всасыванием. Авто предлагает все последние достижения в области технологий и силовых установок.
- Mercedes AMG G63. Высокопроизводительный роскошный внедорожник, который сочетает в себе культовый прочный дизайн G-класса с мощностью и изяществом линейки AMG. Интерьер сочетает в себе роскошь, передовые технологии и спортивные детали. Авто оснащено 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, разгоняется с места до 100 за 4,5 секунды.
- Porsche 911 Carrera. Высокопроизводительный спортивный автомобиль, известный своей повышенной мощностью. Сочетает культовый дизайн, передовые технологии и исключительные эксплуатационные характеристики. Внутри салона – роскошная и спортивная атмосфера. Двигатель машина имеет 3,0-литровый 6-цилиндровый.
- Land Rover Range Rover. Импозантный и выразительный внедорожник с плавными линиями и крепкой посадкой, что подчеркивает его способность с легкостью преодолевать пересеченную местность. Создан для того, чтобы обеспечить исключительные характеристики на дорогах и бездорожье. Оснащен современными системами полного привода, регулируемой пневматической подвеской и широким спектром функций безопасности и помощи водителю для уверенного вождения.
Такие машины есть у Хью Джексона: смотрите фото производителей