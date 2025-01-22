Али Уокер надеялся попасть в постель к печально известной звезде OnlyFans, которая утверждала, что побила мировой рекорд, занявшись сексом с наибольшим количеством мужчин за один день. Но что-то пошло не так, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

Стоит внимания Бывший сантехник рассказал о поведении секс-звезды Бонни Блу при выключенных камерах

Ребята выстроились в очередь

Он рассказал, как "добровольцы" выстроились в очередь в боксерских шортах, чтобы по очереди заняться сексом с 25-летней Бонни, при этом маскируя свои лица балаклавами в стиле грабителей.

Это был самый сюрреалистичный опыт в моей жизни, на 100 процентов. Я был просто поражен тем, что происходило,

– заметил 42-летний Али.



Бонни Блу заявила, что переспала с более 1000 мужчин / Фото из сети X Бонни Блу

Мужчине сказали, что это будут индивидуальные сеансы. Поэтому он предположил, что в спальню Бонни Блу попадают по одному. Но когда он попал внутрь комнаты, он был шокирован тем, что увидел.

Вокруг нее было около 30 или 40 парней, которые приходили по очереди. Она была окружена парнями. Там было так много парней, а я довольно застенчивый. Я никогда не участвовал в чем-то подобном, поэтому я не вмешивался,

– заметил он.

Обратим внимание! Бонни Блу, чье настоящее имя Тиа Биллингер, написала в социальных сетях, что за 12 часов у нее был секс с 1057 мужчинами, побив рекорд. Его ранее установила актриса фильмов для взрослых Лиза Спаркс, которая в 2004 году за 24 часа переспала с 919 мужчинами.

Почти всем мужчины были в балаклавах

Али также снял видео. На нем видно ноги мужчин, которые выстроились в очередь на лестнице, чтобы принять участие в трюке в комнате на первом этаже, которая, как позже оказалось, была завалена презервативами и бумажными полотенцами.



Такой была комната после встречи / Фото Supplied

Описывая этот опыт, Али сказал: "Насколько мне известно, она занималась сексом по меньшей мере с 1 000 мужчин. Я на самом деле не считал их, но особняк был полон. Там было много парней в возрасте от 15 до 20 лет. Было несколько парней постарше. Мне 42, и я, видимо, был одним из самых старших".

По словам Али, мужчины просто заходили и заходили. Сама же Бонни была посередине. А вокруг нее все, кто пришел развлечься.

Когда ты приезжаешь, тебе дают маску, чтобы ты прятал лицо – 99 процентов людей были в масках. Это была голубая маска, похожая на балаклаву, очень тонкая, как те, что носят грабители банков. Это было быстро, быстро,

– добавил он.

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Как отметил Али, он не провел там целый день. Мужчина побыл около двух часов, после чего ушел на обед на 45 минут. После этого он вернулся еще на два часа, а Бонни все продолжала и продолжала.