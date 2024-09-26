Даже когда приложения принимают меры для проверки личных данных пользователей, хитрые люди находят способы их обойти. Поэтому читерство в приложениях для знакомств является достаточно распространенной проблемой, пишет Daily Star.

Смотрите также Женщины используют правило 6 – 6 – 6, чтобы найти идеального мужчину: но не вредит ли оно

Мужчина обнаружил свои фото в тиндере, но не разозлился, а посмеялся

Ирландский инфлюенсер Гаррон Нун как-то обнаружил, что его фотографии используют в тиндере. И, может, даже не обратил бы внимания, пока не увидел, для чего именно их используют.

30-летний дублинец, известный в интернете благодаря своей музыке и комедийным фильмам, выяснил, что пара свингеров решила взять его фото, чтобы заманить в свою постель женщину.

Меня используют для того, чтобы ловить людей в тиндере. Я так этим горжусь!

– сказал инфлюенсер в своем видео, которое набрало уже под 90 тысяч лайков.

Гаррон Нун весело рассказал о необычном инциденте со свингерами: смотрите видео garron_music

Образ Гаррона использовали в совместном аккаунте 36-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые искали еще одну женщину, чтобы приобщить к своим отношениям. И Нун говорит, что ему это все очень польстило.

Что ж, вот что я вам скажу. Вы ловите рыбу на правильную наживку. Может, выпьете пару рюмок, назначите свидание и посмотрите, что из этого получится. В моем приходе такое не сойдет с рук,

– говорит Нун.

Когда ему это прислали, он сначала был шокирован, но потом – целый день "ходил с пружиной в ногах" и "никогда в жизни не чувствовал себя таким уверенным".