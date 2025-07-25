Секреты формы Халка Хогана: как диета и спорт держали его в тонусе даже в 70 лет

Халк Хоган – икона реслинга в 1980-х и 1990-х годах, а еще актер с беспрецедентной славой и всегда безупречной физической формой. К сожалению, его уже нет с нами – в июле 2025 у 71-летнего мужчины остановилось сердце.

На 24 Канале мы сейчас хотим вспомнить, каким был Халк при жизни и как достигал своих невероятных результатов. Секрета здесь нет, два важнейших ключа – это диета и тренировки, как пишет Generation Iron.

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Диета Халка Хогана: как питался звезда реслинга?

Халк ел органические продукты и не потреблял сахара и алкоголя. Чуть больше 15 лет назад его организм отказал, и он, "чувствуя сильную боль и становясь все старше", изменил свою жизнь.

Рацион Хогана в основном содержал белки и овощи. Он ел легкий завтрак и много белков на обед и ужин. К примеру:

Завтрак – органический кофе, банан, чашка йогурта.

Обед – курица, стейк, сашими, сырой тунец.

Ужин – то же, только с добавлением органического печенья.

Халк также пил воду, и в основном из стеклянных бутылок.

Заметим, мужчине пришлось отказаться от всех продуктов и напитков, которые он потреблял во времена реслинга. Это овсянка, жареные яйца и гамбургеры с большим количеством жира. Тогда он это ел, потому что должен был восстанавливать всю энергию, которую сжигал. Впоследствии же перешел на низкокалорийные диеты.

Несмотря на в целом здоровое питание и образ жизни, Халк все же устраивал себе "плутовские дни". Он иногда проводил время со своими поклонниками, и позволял себе картофель фри, безмолочное мороженое, шоколад, миндальное молоко и ванильные сэндвичи. Но Хоган говорил, что после такого плутовства нужно было обязательно идти в спортзал и "немного попотеть".

Халк Хоган даже в 70 лет покорял пляжи Флориды благодаря спорту и диете / Фото из инстаграма hulkhogan

Тренировочная программа Хогана: какие упражнения любил актер?

Фитнес-цель Халка была – хорошо выглядеть во время прогулок по пляжу во Флориде, и чтобы даже лучше, чем все 35-летние парни, которые будут гулять рядом. Так что даже в 70 лет Халк регулярно занимался тренировками и кардио.

Конечно, с годами пришлось уменьшить нагрузку. Мужчина разделял неделю на дни для тренировки различных групп мышц. Иногда он брал выходной в пятницу, чтобы мышцы восстанавливались и росли. В общем неделя выглядела следующим образом:

Понедельник – грудь и спина.

Вторник – много кардио, пресс и плечи.

Среда – бицепсы, трицепсы и руки.

Четверг – ноги.

Среди упражнений Халка – тренажеры для разгибания ног, для пресса и для сгибания рук (этот тренажер – его любимый в домашнем спортзале).

Также Хоган всегда говорил, что важно иметь здоровый ум, поскольку он среди ключей к здоровому образу жизни. Халк считал, что важно быть благодарным за все, что человек имеет.