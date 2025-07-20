А еще важно не переусердствовать, чтобы не стать немного забавным на вид. Несколько хороших советов от тренеров перескажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Какое лучшее упражнение для бицепсов и как правильно их тренировать

Вот советы по тренировкам по тренировкам бицепсов:

Количество тренировок. Посвящайте 2 – 3 сессии в неделю именно бицепсам. Варьируйте упражнения, чтобы стимулировать все мышечные волокна.

тренировок. Посвящайте 2 – 3 сессии в неделю именно бицепсам. Варьируйте упражнения, чтобы стимулировать все мышечные волокна. Нагрузка . Берите вес, который позволяет вам выполнять повторения с правильной техникой. Избегайте чрезмерных нагрузок, но и слишком легкого веса так же.

. Берите вес, который позволяет вам выполнять повторения с правильной техникой. Избегайте чрезмерных нагрузок, но и слишком легкого веса так же. Питание . Вы должны потреблять достаточно белков для синтеза мышц и достаточно калорий для энергии. Иначе вы не сможете выполнять интенсивные тренировки, или они не будут эффективными.

. Вы должны потреблять достаточно белков для синтеза мышц и достаточно калорий для энергии. Иначе вы не сможете выполнять интенсивные тренировки, или они не будут эффективными. Восстановление. Мышцы растут именно во время фаз восстановления. Поэтому позаботьтесь о качественном сне и организуйте себе дни активного отдыха.

Тренировка бицепсов – это не о погоне за цифрами обхвата, а о силе и эстетике / Фото freepik

А вот лучшие упражнения для этих мышц:

Сгибания со штангой. Идеальное упражнение для подъема тяжелых грузов, способствует развитию общей мышечной массы бицепсов.

Идеальное упражнение для подъема тяжелых грузов, способствует развитию общей мышечной массы бицепсов. Сгибание рук со штангой. Дает большую свободу движений, лучше сокращает бицепсы и исправляет любой дисбаланс между руками.

Дает большую свободу движений, лучше сокращает бицепсы и исправляет любой дисбаланс между руками. Сгибание рук на скамье Скотта. Отличное упражнение для развития нижней части бицепсов – возле места соединения с предплечьем.

Отличное упражнение для развития нижней части бицепсов – возле места соединения с предплечьем. Концентрированное сгибание. Позволяет максимально сокращать бицепс, сосредоточив внимание на каждой отдельной руке.

Позволяет максимально сокращать бицепс, сосредоточив внимание на каждой отдельной руке. Сгибание рук с гантелями. Эффективно задействует бицепсы, а еще плечевую и плечелучевую мышцы, способствуя увеличению толщины руки.

Заметьте, универсального упражнения, которое само по себе гарантирует развитие бицепсов, не существует. Однако определенные виды движений доказано эффективны для тренировки именно этих мышц.

И, напомним, тренировки бицепсов – это не о погоне за цифрами обхвата, а о силе и эстетике. А это измеряется не только в сантиметрах, но и в намерении, дисциплине и уважении к своему телу.