Причем не только для кожи и тела, но и для ума. Поколение современных мужчин сосредоточено на эстетике, профилактике и сознательном формировании своего внешнего вида, пишет 24 Канал со ссылкой на Shots Magazine.

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Тренд Beyond Skincare: каков уход за мужчинами в 2025 году?

Уход за собой для мужчин сегодня – прежде всего, это часть имиджа. Мужчины инвестируют в качественные кремы, антивозрастные сыворотки, гиалуроновые кислоты, процедуры для лица и индивидуальные ароматы. На первом месте уже не просто функциональность, а сочетание ее с эстетикой.

Велнес заменил мачизм. Современный мужчина заботится о своей внешности без тщеславия, а эстетика стала формой самоуважения. Микродермабразия, медицинские пилинги, бротокс (ботокс для мужчин) – больше не табуированные темы, а спа-отдых и эксклюзивные средства для ухода – привычная часть образа жизни.

Новая мужская косметика избегает сильных ароматов, важнее стали тщательно протестированные функциональные составляющие. Чистая красота и элегантная упаковка – просто стандарт. Бренды Horace, Aesop, La Mer Men или Dr. Barbara Sturm и другие имеют линейки, разработанные специально для мужской кожи.

Мужская красота стала мейнстримом в 2025 году / Фото freepik

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Цифровые инструменты также стали частью нового ухода за мужчинами. Никого уже не удивляет анализ кожи с помощью камеры смартфона, персонализированные рекомендации через приложения или виртуальные помощники по уходу. Технологии поддерживают эффективность, а мужчины полагаются на умную поддержку, которая еще и не требует особых усилий.

Важно заметить, что новая волна мужского ухода является частью целостного тренда. То есть тот, кто ухаживает за собой, обычно заботится и о питании, фитнесе, моде и равновесии ума. Этот целостный тренд называют Beyond Skincare, и он является четким сигналом, что уход за мужчинами стал мейнстримом.

Ухоженный мужчина настоящего времени демонстрирует уверенность, стиль и самоуважение. И его мантра – красиво выглядеть, хорошо чувствовать себя и быть аутентичным.