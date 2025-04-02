Как вернуть потерянный кошелек настоящему владельцу: остроумный человек разработал гениальный хак

Этот человек стал вирусным в соцсетях, когда нашел кем-то потерянный кошелек. А все потому, что он изобрел надежную формулу, которая предотвращает попадание кошелька в чужие руки.

Этот гениальный хак заключается в остроумной записке. 24 Канал благодаря New York Post расскажет подробнее.

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Мужчина стал вирусным в сети, когда рассказал о своем хак с найденным кошельком

Итак, человек нашел кошелек и задумался, как он может уверенно вернуть его настоящему владельцу, избежав мошенничества. Мужчина опубликовал в социальных сетях записку, составленную так, чтобы только владелец кошелька мог с ним связаться.

Эту историю автор хака описал в вирусном посте на Reddit. И хотя фото шифра напоминает "Код да Винчи", идея поражает как гениальностью, так и остроумием.

В записке нет просто номера телефона, ведь ее могли бы перехватить злоумышленники. Но номер там есть – только замаскированный в проверочное уравнение, которое мог бы решить только законный владелец кошелька.

Этот человек должен был вспомнить свой день рождения (автор записки, очевидно, видел его в водительском удостоверении) в формате ДД/МММ/РРРР. Далее добавить его к 030532468, и в сумме получить номер телефона того, кто нашел кошелек.

Мужчина придумал шифр, который гарантирует, что найденный кошелек вернется к настоящему владельцу / Коллаж 24 Канала фото Reddit@MixaLv и freepik

На то, чтобы забрать его, у владельца были только выходные – в письме автор отметил, что доставит находку в полицейский участок в понедельник. Но это не помешало читателям на Reddit быть пораженными таким паролем безопасности.

"Это на самом деле гениально".

"Настолько же умно, насколько и полезно".

"Это просто невероятно, как он вообще до этого додумался?"

"Это буквально под силу лишь одному человеку".

К слову, автор оригинального сообщения объяснил, что идею позаимствовал – из видео на ютубе о криптографии, практике расшифровки и кодирования информации, чтобы только авторизованные лица имели к ней доступ.

Но заметим, что это сработает, если никто другой из жителей района, кроме владельца кошелька, не будет иметь тот же день рождения. Впрочем, вряд ли возможно, что такое случается часто.