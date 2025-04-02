Як повернути загублений гаманець справжньому власнику: дотепний чоловік розробив геніальний хак

Цей чоловік став вірусним у соцмережах, коли знайшов кимось загублений гаманець. А все тому, що він винайшов надійну формулу, яка запобігає потраплянню гаманця до чужих рук.

Цей геніальних хак полягає у дотепній записці. 24 Канал завдяки New York Post розповість докладніше.

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Чоловік став вірусним у мережі, коли розповів про свій хак зі знайденим гаманцем

Отже, чоловік знайшов гаманець і задумався, як він може впевнено повернути його справжньому власнику, уникнувши шахрайств. Чоловік опублікував у соціальних мережах записку, складену так, щоб тільки власник гаманця міг із ним зв'язатися.

Цю історію автор хака описав у вірусному пості на Reddit. І хоча фото шифру нагадує "Код да Вінчі", ідея вражає як геніальністю, так і дотепністю.

У записці немає просто номеру телефону, адже її могли б перехопити зловмисники. Але номер там є – тільки замаскований у перевірочне рівняння, яке міг би розв'язати тільки законний власник гаманця.

Ця людина повинна була згадати свій день народження (автор записки, вочевидь, бачив його у водійському посвідченні) у форматі ДД/ММ/РРР. Далі додати його до 030532468, і в сумі здобути номер телефону того, хто знайшов гаманець.

Чоловік придумав шифр, який гарантує, що знайдений гаманець повернеться до справжнього власника / Колаж 24 Каналу фото Reddit@MixaLv і freepik

На те, щоб забрати його, у власника були лише вихідні – у листі автор зазначив, що доставить знахідку до поліцейського відділку в понеділок. Але це не завадило читачам на Reddit бути враженими таким паролем безпеки.

"Це насправді геніально".

"Настільки ж розумно, наскільки й корисно".

"Це просто неймовірно, як він взагалі до цього додумався?"

"Це буквально під силу лише одній людині".

До слова, автор оригінального допису пояснив, що ідею запозичив – із відео на ютубі про криптографію, практику розшифровки та кодування інформації, щоб тільки авторизовані особи мали до неї доступ.

Але зауважмо, що це спрацює, якщо ніхто інший з мешканців району, окрім власника гаманця, не матиме той самий день народження. Утім, навряд чи можливо, що таке трапляється часто.