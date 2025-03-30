Дело в том, что заказанная еда на вынос была за пределы страны. 24 Канал перескажет эту историю благодаря New York Post.

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Клиент Uber Eats заказал еду в другую страну за 15000 километров: что из этого вышло

Ойсин Ленехан, вспоминая о международной путанице с едой, которая случилась в его жизни, коротко резюмировал ее так: "Я был абсолютно истощен".

29-летний уроженец Белфаста, что в Северной Ирландии, переехал в Мельбурн в Австралию 6 лет назад. Сначала он жил у друзей, потом нашел собственное жилье.

И вот как-то он был у пары друзей в гостях и решил заказать за свой счет еду на вынос. Голодный мужчина заказал на Uber Eats на 65 долларов, это была пицца с курицей гриль, чесночный хлеб и чипсы. Доставить продукты должно было "местное заведение".

Казалось, все прекрасно, пока ирландец не проверил подтверждение заказа – а тогда понял, что еду заказал на адрес в Ирландии, в Дублине, за 15000 километров от его текущего местоположения.

Еду отправили в место, где парень когда-то был на вечеринке. Ситуацию расстроенному заказчику пришлось объяснять в телефонном разговоре с сервисом, что друзья сняли на видео и выложили в тикток. Оно уже собрало более 500 000 просмотров.

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К счастью, мужчине удалось добиться полного возмещения. Но достоинство пострадало – друзья хохотали, а потом еще и зрители в интернете. Они присылали парню сообщения и просили заказать им домой еду на вынос. Особенно почему-то женщины.

Впрочем, Ленехана в конце концов и самого развеселил его случайный статус знаменитости. Тем более, как он сам признался, для него достаточно "типично" попадать в нелепые ситуации. Так почему бы не порадоваться, что теперь для этого нашлась аудитория.