Стоит ли принимать горячий душ, который, говорят, вреден для кожи и волос

Этот ритуал с теплым и успокаивающим паром предлагает долгожданный перерыв от суровой зимы – речь о горячем душе. Но дерматологи предупреждают, что горячая вода со временем может стать тихим врагом нашей кожи и волос.

Действительно, горячий душ скрывает в себе парадокс: он успокаивает мышцы и ум, но вредит коже и волосам. Так стоит ли его принимать? Рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Угроза для кожного барьера

Кожа – это деликатный и изящный щит, а опирается он на тонкий защитный барьер, который еще называют гидролипидной пленкой. Этот слой состоит из отмерших клеток, липидов и аминокислот, и он защищает от внешней агрессии и сохраняет влагу.

Но когда вода становится слишком горячей, этот баланс нарушается. Исследование, опубликованное в январе 2022 года в Journal of Clinical Medicine, показало, что длительное воздействие теплой воды ослабляет этот кожный барьер, увеличивая трансэпидермальную потерю воды и вызывая покраснение.

То есть горячая вода растворяет липиды, оставляя кожу сухой, раздраженной и более уязвимой к инфекциям.

Сухие и ослабленные волосы

Хотя волосы состоят из кератина, они также зависят от кожного сала, чтобы оставаться здоровыми и увлажненными. Под воздействием горячей воды кожное сало исчезает, оставляя волосы ломкими и тусклыми.

Существует меньше исследований влияния горячей воды на волосы, чем на кожу, но есть консенсус: чем выше температура воды, тем больше вероятность того, что волосы потеряют свой природный блеск.

Горячий душ скрывает в себе парадокс – он успокаивает мышцы и ум, но вредит коже и волосам / Фото v.ivash@freepik

Так стоит ли принимать горячий душ

В этом парадокс, но – да. Горячий душ успокаивает ум и мышцы, но – использовать его следует лишь изредка, и точно не каждый день. Стоит ограничить эти моменты до 2 раз в неделю.

С наступлением зимы, когда желание тепла становится все более насущным, не забывайте, что красота вашей кожи и здоровье ваших волос часто зависят от простых, но продуманных решений. Например:

Выбирайте теплую воду. Идеальная температура – от 35 до 37 градусов.

Ходите в душ на 5 – 10 минут. Этого достаточно, чтобы расслабиться и эффективно помыться.

Используйте мягкие средства – мыло без красителей и жестких добавок.

Увлажняйте кожу после душа – нанесите крем или масло, чтобы восстановить гидролипидную пленку.

Избегайте агрессивных растираний – мягко промокните кожу полотенцем, а не растирайте ее интенсивно.

В конце концов, если вы хотите поддерживать хорошее самочувствие, но при этом бережно относиться к коже – используйте теплый душ. Он обеспечивает мягкое очищение без ущерба для увлажнения. Но время от времени и горячий душ не навредит.

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