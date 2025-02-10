Эта энергия будет бурлить в течение всей недели, поэтому, возможно, лучше залечь на дно, чем расшатывать лодку. А что прогнозируют звезды конкретно для каждого знака Зодиака – читайте в этом гороскопе от People на 24 Канале.

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Мужской гороскоп на неделю с 10 и до 16 февраля 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля). Позвольте своему сердцу гудеть на этой неделе! Вы будете чувствовать себя разгоряченным вокруг своих желаний. Любовь, ухаживания и романтика будут в центре внимания, а одинокие будут особенно склонны к новым знакомствам. Хобби, творчество и спорт также могут вызвать у вас большой восторг. Однако, похоже, вы также почувствуете определенное напряжение, связанное с дружбой или с деньгами. Действуйте здесь изящно.

Позвольте своему сердцу гудеть на этой неделе! Вы будете чувствовать себя разгоряченным вокруг своих желаний. Любовь, ухаживания и романтика будут в центре внимания, а одинокие будут особенно склонны к новым знакомствам. Хобби, творчество и спорт также могут вызвать у вас большой восторг. Однако, похоже, вы также почувствуете определенное напряжение, связанное с дружбой или с деньгами. Действуйте здесь изящно. Телец (19 апреля – 20 мая). Эта неделя может заставить вас чувствовать себя особенно эмоционально возбужденным. Вы можете поддаться на провокацию и действовать взрывоопасно, хоть это и не вписывается в ваш характер. Похоже, в вашей жизни произойдут изменения в домашней жизни, жилищной ситуации, семье или карьере. Вселенная сейчас будет немного напряженной для вас, но если вы будете действовать по своей стратегии, то в итоге все равно выиграете.

Эта неделя может заставить вас чувствовать себя особенно эмоционально возбужденным. Вы можете поддаться на провокацию и действовать взрывоопасно, хоть это и не вписывается в ваш характер. Похоже, в вашей жизни произойдут изменения в домашней жизни, жилищной ситуации, семье или карьере. Вселенная сейчас будет немного напряженной для вас, но если вы будете действовать по своей стратегии, то в итоге все равно выиграете. Близнецы (20 мая – 20 июня). Вас может ждать бурная неделя, но вам повезет больше, чем любому другому знаку Зодиака. Неделя привлечет внимание к вашим идеям, коммуникациям или контрактам – кажется, что-то не так с одним из них. Возможно, вы случайно проговорились о том, о чем не хотели, или же большой проект, который, как вы считали готовым, потребует серьезных изменений. Но не паникуйте, а продолжайте двигаться вперед с уверенностью, и люди поверят, что вы со всем справитесь.

Вас может ждать бурная неделя, но вам повезет больше, чем любому другому знаку Зодиака. Неделя привлечет внимание к вашим идеям, коммуникациям или контрактам – кажется, что-то не так с одним из них. Возможно, вы случайно проговорились о том, о чем не хотели, или же большой проект, который, как вы считали готовым, потребует серьезных изменений. Но не паникуйте, а продолжайте двигаться вперед с уверенностью, и люди поверят, что вы со всем справитесь. Рак (20 июня – 22 июля). Обратите внимание на свои финансы. Скорее всего, деньги будут поступать и тратиться стандартно, но если вы не будете осторожными, то можете допустить ошибку. Например, вы можете обнаружить, что потратили намного больше, чем планировали. Дружба также может вызвать определенную драму в вашем жизненном пространстве, особенно если кто-то попросит вас о финансовой помощи – потому что это не лучшее время, чтобы давать в долг, даже если вы любите этого человека.

Обратите внимание на свои финансы. Скорее всего, деньги будут поступать и тратиться стандартно, но если вы не будете осторожными, то можете допустить ошибку. Например, вы можете обнаружить, что потратили намного больше, чем планировали. Дружба также может вызвать определенную драму в вашем жизненном пространстве, особенно если кто-то попросит вас о финансовой помощи – потому что это не лучшее время, чтобы давать в долг, даже если вы любите этого человека. Лев (22 июля – 22 августа). Самая важная неделя года может быть для вас. Вы разгораетесь еще больше, чем обычно, и готовы оказаться в центре внимания. Большая личная или профессиональная цель может быть в пределах досягаемости. Однако, к сожалению, будет ощущаться значительная напряженность. Это может касаться партнера или вашей карьеры. Например, внезапное изменение в вашем профессиональном мире может привести к разногласиям. Это может быть и новость о повышении, но вам придется столкнуться с конкурентом.

Самая важная неделя года может быть для вас. Вы разгораетесь еще больше, чем обычно, и готовы оказаться в центре внимания. Большая личная или профессиональная цель может быть в пределах досягаемости. Однако, к сожалению, будет ощущаться значительная напряженность. Это может касаться партнера или вашей карьеры. Например, внезапное изменение в вашем профессиональном мире может привести к разногласиям. Это может быть и новость о повышении, но вам придется столкнуться с конкурентом. Дева (22 августа – 22 сентября). Эта неделя потребует от вас многого, и вам может показаться, что вы слишком истощены. Лучше всего здесь – залечь на дно, отдохнуть и подзарядиться. Если вы этого не сделаете, то рискуете не справиться с работой, что может негативно повлиять на общий прогресс. В драматическую ситуацию, которая возникнет на ровном месте, не вмешивайтесь. Если по каким-то причинам сейчас раскроется какая-то тайна, вам может понадобиться контроль над убытками.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото jcomp@freepik

Весы (22 сентября – 22 октября). Неделя должна сложиться для вас немного лучше, но все же может создать определенное напряжение. Относительно советов. Во-первых, вам надо уделять больше внимания своей социальной жизни, и тогда вы можете обнаружить, что можете достичь важного рубежа. Однако заметьте, что необходимая вам поддержка здесь может отсутствовать, и вы будете собирать кусочки немного бессистемно. Во-вторых, вам надо сосредоточиться на том, что делает вас счастливым, будь то хобби, романтические отношения или дети.

Неделя должна сложиться для вас немного лучше, но все же может создать определенное напряжение. Относительно советов. Во-первых, вам надо уделять больше внимания своей социальной жизни, и тогда вы можете обнаружить, что можете достичь важного рубежа. Однако заметьте, что необходимая вам поддержка здесь может отсутствовать, и вы будете собирать кусочки немного бессистемно. Во-вторых, вам надо сосредоточиться на том, что делает вас счастливым, будь то хобби, романтические отношения или дети. Скорпион (22 октября – 21 ноября). На этой неделе вы стремитесь к профессиональному росту, и у вас могут появиться возможности подняться. Вероятны повышение, продвижение по службе, благоприятные публикации в прессе или конкурентное предложение работы. Однако если в вашей карьере возникнет непредсказуемый вызов, то вы можете оказаться в спирали и вам придется расставлять точки над "і". Может возникнуть напряжение в отношениях, причем как с любимым человеком, так и с конкурентом

На этой неделе вы стремитесь к профессиональному росту, и у вас могут появиться возможности подняться. Вероятны повышение, продвижение по службе, благоприятные публикации в прессе или конкурентное предложение работы. Однако если в вашей карьере возникнет непредсказуемый вызов, то вы можете оказаться в спирали и вам придется расставлять точки над "і". Может возникнуть напряжение в отношениях, причем как с любимым человеком, так и с конкурентом Стрелец (22 ноября – 21 декабря). На этой неделе вы будете стремиться к новым горизонтам и приключениям, начать все с чистого листа и получить новый опыт. Возможно, вы планируете путешествие или уже в нем. Некоторые из вас могут заниматься научной деятельностью, работать в медиа, искать выходы на международные рынки. Если ни одно из этих направлений не является для вас приоритетным, вы все равно будете пытаться внести определенные изменения в свою рабочую жизнь. Скорее всего, вам захочется больше свободы и возможностей.

На этой неделе вы будете стремиться к новым горизонтам и приключениям, начать все с чистого листа и получить новый опыт. Возможно, вы планируете путешествие или уже в нем. Некоторые из вас могут заниматься научной деятельностью, работать в медиа, искать выходы на международные рынки. Если ни одно из этих направлений не является для вас приоритетным, вы все равно будете пытаться внести определенные изменения в свою рабочую жизнь. Скорее всего, вам захочется больше свободы и возможностей. Козерог (21 декабря – 19 января). Вы особенно будете сосредоточены на том, где вы находитесь в важных партнерских отношениях. Возможно, вы проходите через урегулирование, юридические формальности или переговоры. Вы даже можете сосредоточиться на материальных вопросах, таких как возврат или взятие долга, и сможете достичь прогресса. Однако, похоже, что-то создаст небольшую драму, связанную с любимым человеком или творческими начинаниями. Смиритесь с этим и найдите решение.

Вы особенно будете сосредоточены на том, где вы находитесь в важных партнерских отношениях. Возможно, вы проходите через урегулирование, юридические формальности или переговоры. Вы даже можете сосредоточиться на материальных вопросах, таких как возврат или взятие долга, и сможете достичь прогресса. Однако, похоже, что-то создаст небольшую драму, связанную с любимым человеком или творческими начинаниями. Смиритесь с этим и найдите решение. Водолей (19 января – 18 февраля). Вас ждет важная неделя, связанная с отношениями. Вселенная подталкивает вас к тому, чтобы вы либо сблизились, либо разлетелись, как искры на ветру. Если вы сблизитесь, могут произойти внезапные изменения в доме или семье. Если эта сфера не проявляется особенно ярко, у вас будут трения с деловым партнером или конкурентом. Но не волнуйтесь, а просто станьте на твердую почву.

Вас ждет важная неделя, связанная с отношениями. Вселенная подталкивает вас к тому, чтобы вы либо сблизились, либо разлетелись, как искры на ветру. Если вы сблизитесь, могут произойти внезапные изменения в доме или семье. Если эта сфера не проявляется особенно ярко, у вас будут трения с деловым партнером или конкурентом. Но не волнуйтесь, а просто станьте на твердую почву. Рыбы (18 февраля – 20 марта). Вас ждет очень быстрая и потенциально хаотичная неделя. Хотя производительность является ключом к победе сейчас, вы можете обнаружить, что вы слишком напряжены, и из-за этого страдает ваша энергия. Что-то, связанное с вашей рабочей жизнью, может быть не в порядке. Если это так, решайте это быстро, чтобы вы могли вернуться к перезарядке своих батарей. А если вы ищете новую работу – ищите ее сейчас.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.