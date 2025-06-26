В частности, что представители одного пола могут влюбляться примерно на месяц раньше, чем другого. А кто первым зажигает огонь любви, напишет 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Мужчины и женщины влюбляются по-разному: интересные данные научного исследования

Женщины больше мужчин думают о своих партнерах, как показало исследование. Однако мужчины влюбляются немного чаще и немного раньше, чем женщины, говорит наука.

Исследователи изучали различия между влюбленными женщинами и мужчинами, причем охватили относительно большую межкультурную выборку. Их работа стала первым убедительным свидетельством, что женщины и мужчины отличаются в некоторых аспектах любви.

По меньшей мере, так утверждает Адам Боде из Австралийского национального университета, главный автор исследования. Его результаты опубликовал журнал Biology of Sex Differences.

Ученые проанализировали более 800 молодых людей в 33 странах Европы, Северной Америки и Южной Африки. И взяли данные из "Опроса о романтической любви 2022" – крупнейшего в мире набора данных о 1556 молодых и влюбленных людей.

Исследователи изучали различия между влюбленными женщинами и мужчинами, и обнаружили кое-что интересное / Фото teksomolika@freepik

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Больше всего исследователей интересовало, влияет ли биологический пол на возникновение, развитие и проявления любви. Соответственно, они собрали данные по определенным вопросам, то есть анализировали:

Сколько раз люди влюблялись.

Когда влюблялись.

С какой интенсивностью.

Насколько были одержимы.

И насколько преданы.

Ответы на все эти вопросы привели ученых к определенным выводам.

Интересно, что почти 40% людей, причем обоих полов, влюбились уже после того, как начали отношения. А 30% мужчин и 20% женщин влюбились до того, как перевели отношения на "официальный" уровень.

В целом же учёные обнаружили, что мужчины влюбляются в среднем примерно на месяц раньше, чем женщины. Но женщины переживают любовь немного интенсивнее и думают о любимых немного больше.